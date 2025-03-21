США налаштовані взяти на себе управління українськими АЕС

Глава Міністерства енергетики США Кріс Райт офіційно підтвердив, що Штати готові узяти на себе управління атомними електростанціями в Україні "без особливих проблем", якщо Київ та Вашингтон домовляться про це.

США готові допомогти Україні

Як зазначив Кріс Райт, Штати налаштовані залучити висококласних американських ядерних експертів, які разом із місцевими фахівцями ухвалюватимуть зважені рішення.

На цьому тлі він нагадав, що саме США мають багатий досвід у цій сфері.

За словами Райта, станом на сьогодні не ведеться діалог про можливість придбання американськими компаніями таких об’єктів, як Запорізька АЕС — найбільша в Європі, яка перебуває під російською окупацією з початку війни.

Що важливо розуміти, з ініціативою допомогти в управлінні енергетичною інфраструктурою України першим виступив президент США Дональд Трамп. Це сталося під час телефонних перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським.

Він сказав, що Сполучені Штати можуть значно допомогти в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному секторі, — згодом розповіла речниця Білого дому Каролін Левітт. Поширити

Вона також почала стверджувати, що американська власність на ці об’єкти була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергосистеми.