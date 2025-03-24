Переговоры между США и Россией проходят в Саудовской Аравии — что известно

Встреча в Эр-Рияде между США и РФ направлена на достижение прогресса в широком прекращении огня в войне России против Украины.

Представители США и РФ встретились в Эр-Рияде: что известно

Американские и российские официальные лица начали закрытые переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди 24 марта.

Известно, что встреча делегаций России и США закрыта. Журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где они проводятся.

США на этих переговорах представляют директор по планированию политики при госсекретаре Майкл Антон, помощники спецпредставителя США Кита Келлога и представители офиса советника по нацбезопасности Майкла Волца.

Со стороны РФ в переговорах принимают участие сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Поделиться

Телеканал Al Arabiya отметил, что переговоры направлены на достижение прогресса в широком прекращении огня в Украине, причем Вашингтон рассматривает соглашение о прекращении огня в Черном море, прежде чем добиться более широкого соглашения.

По данным росСМИ, перед переговорами помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщал, что на переговорах будут подняты вопросы безопасности в Черном море.

Спикер Кремля Дмитрий Песков намекал, что кроме возобновления зернового соглашения будут обсуждаться другие "нюансы" и "аспекты" прекращения войны против Украины.

Вместе с тем, как ожидается, стороны обсудят "линию контроля" между двумя странами, которую источник Reuters охарактеризовал как "меры контроля, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть". По словам собеседника издания, обсуждаются "меры по укреплению доверия", в частности возвращение украинских детей, украденных Россией.

Позже появилась информация о том, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров после контактов США с РФ, сообщает The Guardian.