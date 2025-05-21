У ЦПД розвінчали російський фейк щодо "обстрілу Запорізької АЕС Україною"
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД розвінчали російський фейк щодо "обстрілу Запорізької АЕС Україною"

Центр протидії дезінформації
ЗАЕС

Пропаганда РФ вкотре поширює фейк про нібито «український обстріл» одного з об’єктів на території Запорізької АЕС, не надаючи ніяких доказів.

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширює фейк про обстріл Запорізької АЕС, не надаючи жодних доказів.
  • Центр протидії дезінформації при РНБО розвінчав цей міф та зазначив відсутність доказів з боку росіян.

Росія поширює фейк про обстріл ЗАЕС

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Пропаганда РФ активізувала дезінформаційну кампанію навколо Запорізької АЕС, спрямовану на дискредитацію України. Зокрема, ворожі ресурси поширюють фейк про нібито «український обстріл» одного з об’єктів на території ЗАЕС.

Пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито вдарили по даху навчального корпусу електростанції з тренажером реакторного залу. Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають.

Як зазначається, поширенням подібної брехні Росія намагається дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти та виправдати свою незаконну військову присутність на ядерному об’єкті.

Раніше Центр також повідомляв, що росіяни планують випустити пропагандистські відеосюжети з метою закріпити з-поміж світової спільноти думку, що ЗАЕС буцімто історично належить Росії, та перекласти вину за скоєння РФ воєнних злочинів на Україну.

До того ж нещодавно візит на ЗАЕС здійснив перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.

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