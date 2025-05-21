У ЦПД розвінчали російський фейк щодо "обстрілу Запорізької АЕС Україною"

Пропаганда РФ вкотре поширює фейк про нібито «український обстріл» одного з об’єктів на території Запорізької АЕС, не надаючи ніяких доказів.
Головні тези:
- Російська пропаганда поширює фейк про обстріл Запорізької АЕС, не надаючи жодних доказів.
- Центр протидії дезінформації при РНБО розвінчав цей міф та зазначив відсутність доказів з боку росіян.
Росія поширює фейк про обстріл ЗАЕС
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито вдарили по даху навчального корпусу електростанції з тренажером реакторного залу. Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають.
Як зазначається, поширенням подібної брехні Росія намагається дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти та виправдати свою незаконну військову присутність на ядерному об’єкті.
До того ж нещодавно візит на ЗАЕС здійснив перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.
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