Росія поширює цинічний фейк щодо удару по тролейбусному депо Харкова

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію щодо удару безпілотниками по тролейбусному депо у Харкові в ніч проти 30 травня. Ворожі ресурси заявляють, нібито на території підприємства був цех із виробництва дронів та пункт управління безпілотниками.

ЦПД розвінчав російський фейк щодо удару по Харкову

Насправді російські «Шахеди» розбили тролейбусне депо, що видно на численних фото й відео з місця події, а також пошкодили багатоквартирні будинки поряд.

Ворог застосував щонайменше вісім ударних дронів. На території підприємства не було жодних військових об’єктів. Поширити

Подібною брехнею ворог намагається переконати громадськість, начебто ця атака була спрямована не по мирному населенню, а по військовій цілі.