Росія поширює цинічний фейк щодо удару по тролейбусному депо Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія поширює цинічний фейк щодо удару по тролейбусному депо Харкова

Центр протидії дезінформації
Харків

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію щодо удару безпілотниками по тролейбусному депо у Харкові в ніч проти 30 травня. Ворожі ресурси заявляють, нібито на території підприємства був цех із виробництва дронів та пункт управління безпілотниками.

Головні тези:

  • Російські пропагандисти розповсюджують дезінформацію щодо удару безпілотниками по тролейбусному депо у Харкові.
  • Насправді на території підприємства було розбите тролейбусне депо, на що є фото та відео підтвердження.
  • Російські пропагандисти намагаються виправдати терористичні акти в українських містах, поширюючи фейкові новини про військові об’єкти.

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Насправді російські «Шахеди» розбили тролейбусне депо, що видно на численних фото й відео з місця події, а також пошкодили багатоквартирні будинки поряд.

Ворог застосував щонайменше вісім ударних дронів. На території підприємства не було жодних військових об’єктів.

Подібною брехнею ворог намагається переконати громадськість, начебто ця атака була спрямована не по мирному населенню, а по військовій цілі.

Це вже класична поведінка російських пропагандистів. У такий спосіб вони намагаються виправдатися за терористичні атаки по українських містах.

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