Росія поширює цинічний фейк щодо удару по тролейбусному депо Харкова

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію щодо удару безпілотниками по тролейбусному депо у Харкові в ніч проти 30 травня. Ворожі ресурси заявляють, нібито на території підприємства був цех із виробництва дронів та пункт управління безпілотниками.
Головні тези:
- Російські пропагандисти розповсюджують дезінформацію щодо удару безпілотниками по тролейбусному депо у Харкові.
- Насправді на території підприємства було розбите тролейбусне депо, на що є фото та відео підтвердження.
- Російські пропагандисти намагаються виправдати терористичні акти в українських містах, поширюючи фейкові новини про військові об’єкти.
ЦПД розвінчав російський фейк щодо удару по Харкову
Насправді російські «Шахеди» розбили тролейбусне депо, що видно на численних фото й відео з місця події, а також пошкодили багатоквартирні будинки поряд.
Подібною брехнею ворог намагається переконати громадськість, начебто ця атака була спрямована не по мирному населенню, а по військовій цілі.
Це вже класична поведінка російських пропагандистів. У такий спосіб вони намагаються виправдатися за терористичні атаки по українських містах.
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