Росія поширює фейк про склади з боєприпасами у багатоповерхівках Краматорська
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія поширює фейк про склади з боєприпасами у багатоповерхівках Краматорська

Центр протидії дезінформації
Краматорськ

Російська пропаганда поширює фейк про те, що нібито українські військові навмисно розміщують склади зі зброєю та боєприпасами на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків у Краматорську та інших містах на Донеччині.

Головні тези:

  • Росія штучно створює образ складів зі зброєю у багатоповерхівках Краматорська для виправдання можливих обстрілів цивільних об'єктів.
  • Ворожа пропаганда поширює дезінформацію про наміри українських військових щодо цивільного населення з метою дискредитації України.
  • Центр протидії дезінформації розвінчав російський фейк.

Росія поширює фейк про Краматорськ: що відомо

При цьому, за словами ворожих пропагандистів, українські військові нібито забороняють цивільним евакуюватися, щоб використати їх як «живий щит».

Російський фейк розвінчали у Центрі протидії дезінформації.

Подібні повідомлення не мають нічого спільного з реальністю. Вони можуть свідчити про підготовку Росії до провокацій або нових обстрілів цивільних об’єктів у Краматорську. Це типовий приклад застосування ворогом тактики інформаційного алібі — задля власного виправдання РФ превентивно звинувачує Україну в діях, які може вчинити сама.

Також вигадками про «склади боєприпасів у багатоповерхівках» Росія намагається зняти із себе відповідальність за систематичні удари по цивільній інфраструктурі у прифронтових містах.

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