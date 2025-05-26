Росія поширює фейк про склади з боєприпасами у багатоповерхівках Краматорська

Російська пропаганда поширює фейк про те, що нібито українські військові навмисно розміщують склади зі зброєю та боєприпасами на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків у Краматорську та інших містах на Донеччині.
Головні тези:
- Росія штучно створює образ складів зі зброєю у багатоповерхівках Краматорська для виправдання можливих обстрілів цивільних об'єктів.
- Ворожа пропаганда поширює дезінформацію про наміри українських військових щодо цивільного населення з метою дискредитації України.
- Центр протидії дезінформації розвінчав російський фейк.
Росія поширює фейк про Краматорськ: що відомо
При цьому, за словами ворожих пропагандистів, українські військові нібито забороняють цивільним евакуюватися, щоб використати їх як «живий щит».
Російський фейк розвінчали у Центрі протидії дезінформації.
Також вигадками про «склади боєприпасів у багатоповерхівках» Росія намагається зняти із себе відповідальність за систематичні удари по цивільній інфраструктурі у прифронтових містах.
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