Росія поширює фейк про склади з боєприпасами у багатоповерхівках Краматорська

Російська пропаганда поширює фейк про те, що нібито українські військові навмисно розміщують склади зі зброєю та боєприпасами на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків у Краматорську та інших містах на Донеччині.

Росія поширює фейк про Краматорськ: що відомо

При цьому, за словами ворожих пропагандистів, українські військові нібито забороняють цивільним евакуюватися, щоб використати їх як «живий щит».

Російський фейк розвінчали у Центрі протидії дезінформації.

Подібні повідомлення не мають нічого спільного з реальністю. Вони можуть свідчити про підготовку Росії до провокацій або нових обстрілів цивільних об’єктів у Краматорську. Це типовий приклад застосування ворогом тактики інформаційного алібі — задля власного виправдання РФ превентивно звинувачує Україну в діях, які може вчинити сама. Поширити

Також вигадками про «склади боєприпасів у багатоповерхівках» Росія намагається зняти із себе відповідальність за систематичні удари по цивільній інфраструктурі у прифронтових містах.