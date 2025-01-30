Донеччина знову під масовими обстрілами — є жертви серед цивільних. У Краматорську щонайменше 5 людей поранено, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Обсяги пошкоджень встановлюємо. У Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки; в Іванопіллі 1 людина загинула, пошкоджено 7 будинків; у Білокузьминівці пошкоджено 6 будинків. У Комарі пошкоджено 25 приватних будинків, із них 7 зруйновані повністю. Крім того, 1 людина поранена у Часовому Яру, — зазначив зі свого боку керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.