Армія РФ обстріляла Краматорськ — постраждали діти
Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла Краматорськ — постраждали діти

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ атакувала Краматорськ
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За інформацією керівника краматорської МВА Олександра Гончаренка, злочинна армія РФ обстріляла Краматорськ, призвівши до поранень щонайменше у 12 місцевих жителів, серед яких двоє дітей. 

Головні тези:

  • Армія РФ обстріляла Краматорськ, спричинивши поранення щонайменше 12 місцевих жителів, серед яких двоє дітей.
  • За інформацією керівників різних місцевих влад Краматорська та Донеччини, обстріли російською армією призвели до страждань серед цивільного населення та пошкоджень інфраструктури.
  • Унаслідок обстрілів у Краматорську та інших населених пунктах Донеччини були поранені діти і велика кількість людей, а також зафіксовано значні матеріальні збитки.

Що відомо про наслідки обстрілу Краматорська російськими окупантами

Краматорськ зазнав ворожого обстрілу — цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, відомо про 12 поранених, — зазначив Гончаренко.

За його словами, серед постраждалих — двоє дітей, 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Що ще відомо про наслідки обстрілів злочинною армією РФ Донеччини

Донеччина знову під масовими обстрілами — є жертви серед цивільних. У Краматорську щонайменше 5 людей поранено, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Обсяги пошкоджень встановлюємо. У Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки; в Іванопіллі 1 людина загинула, пошкоджено 7 будинків; у Білокузьминівці пошкоджено 6 будинків. У Комарі пошкоджено 25 приватних будинків, із них 7 зруйновані повністю. Крім того, 1 людина поранена у Часовому Яру, — зазначив зі свого боку керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих у Краматорську збільшилась до 13 осіб.

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