За інформацією керівника краматорської МВА Олександра Гончаренка, злочинна армія РФ обстріляла Краматорськ, призвівши до поранень щонайменше у 12 місцевих жителів, серед яких двоє дітей.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла Краматорськ, спричинивши поранення щонайменше 12 місцевих жителів, серед яких двоє дітей.
- За інформацією керівників різних місцевих влад Краматорська та Донеччини, обстріли російською армією призвели до страждань серед цивільного населення та пошкоджень інфраструктури.
- Унаслідок обстрілів у Краматорську та інших населених пунктах Донеччини були поранені діти і велика кількість людей, а також зафіксовано значні матеріальні збитки.
Що відомо про наслідки обстрілу Краматорська російськими окупантами
За його словами, серед постраждалих — двоє дітей, 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.
Що ще відомо про наслідки обстрілів злочинною армією РФ Донеччини
Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих у Краматорську збільшилась до 13 осіб.
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