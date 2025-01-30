Донетчина снова под массовыми обстрелами есть жертвы среди гражданских. В Краматорске по меньшей мере 5 человек ранены, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. Объемы повреждений устанавливаем. В Константиновке повреждены 3 частных дома; в Иванополье 1 человек погиб, повреждено 7 домов; в Белокузьминовке повреждены 6 домов. В Комаре повреждены 25 частных домов, из них 7 разрушены полностью. Кроме того, 1 человек ранен во Временном Яру, — отметил со своей стороны руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.