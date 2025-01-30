Армия РФ обстреляла Краматорск - пострадали дети
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Краматорск - пострадали дети

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ атаковала Краматорск
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По информации руководителя магазина МВА Александра Гончаренко, преступная армия РФ обстреляла Краматорск, приведя к ранениям по меньшей мере у 12 местных жителей, среди которых двое детей.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла Краматорск, ранения получили не менее 12 местных жителей, включая двух детей.
  • Обстрелы привели к страданиям гражданского населения и значительному материальному ущербу в Краматорске и других населенных пунктах Донбасса.
  • Пострадали дети: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка, а также сообщается о ранениях и разрушениях в нескольких других населенных пунктах.
  • Согласно данным руководителя магазина МВА и руководителя Донецкой ОВА, число пострадавших увеличилось до 13 человек.

Что известно о последствиях Краматорских обстрелов российскими оккупантами

Краматорск подвергся враждебному обстрелу — гражданская инфраструктура. По предварительной информации, известно о 12 раненых, — отметил Гончаренко.

По его словам, среди пострадавших двое детей, 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Что еще известно о последствиях обстрелов преступной армией РФ Донбасса

Донетчина снова под массовыми обстрелами есть жертвы среди гражданских. В Краматорске по меньшей мере 5 человек ранены, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. Объемы повреждений устанавливаем. В Константиновке повреждены 3 частных дома; в Иванополье 1 человек погиб, повреждено 7 домов; в Белокузьминовке повреждены 6 домов. В Комаре повреждены 25 частных домов, из них 7 разрушены полностью. Кроме того, 1 человек ранен во Временном Яру, — отметил со своей стороны руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Позже он сообщил, что количество пострадавших в Краматорске увеличилось до 13 человек.

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