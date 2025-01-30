По информации руководителя магазина МВА Александра Гончаренко, преступная армия РФ обстреляла Краматорск, приведя к ранениям по меньшей мере у 12 местных жителей, среди которых двое детей.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла Краматорск, ранения получили не менее 12 местных жителей, включая двух детей.
- Обстрелы привели к страданиям гражданского населения и значительному материальному ущербу в Краматорске и других населенных пунктах Донбасса.
- Пострадали дети: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка, а также сообщается о ранениях и разрушениях в нескольких других населенных пунктах.
- Согласно данным руководителя магазина МВА и руководителя Донецкой ОВА, число пострадавших увеличилось до 13 человек.
Что известно о последствиях Краматорских обстрелов российскими оккупантами
По его словам, среди пострадавших двое детей, 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.
Что еще известно о последствиях обстрелов преступной армией РФ Донбасса
Позже он сообщил, что количество пострадавших в Краматорске увеличилось до 13 человек.
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