Армия РФ атаковала Украину более 80 БпЛа в течение ночи: есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Украину более 80 БпЛа в течение ночи: есть погибшие

Воздушные Силы ВСУ
Военный ВСУ
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По информации командования Воздушных сил, в течение ночи преступная армия РФ атаковала Украину 81 ударным дроном. Подразделения ПВО работали в 10 регионах.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Украину 81 дроном, спровоцировав гибель и ранения среди мирного населения.
  • Противовоздушная оборона успешно отразила атаку, сбив 37 дронов и локационно обезвредив 39 беспилотников-имитаторов.
  • В ходе атаки пострадали промышленные предприятия, жилые дома и автомобили в нескольких областях Украины.

Что известно о результатах работы ПВО в течение ночной дроновой атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что враг выпустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

В отражении воздушного нападения российских окупантов участвовали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 37 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях.

Еще 39 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны, без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Черниговская, Сумская, Одесская и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. Вражеский ударный дрон влетел в многоэтажку в Сумах. К сожалению есть погибшие, специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

Что известно о последствиях вражеской ночной атаки по Украине

По информации представителей Сумской ОВА, 4 человека погибли и 9 получили травмы разной степени тяжести в результате попадания преступной армии РФ по многоэтажному жилому дому в Сумах.

Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате попадания российского "Шахеда" разрушены 5 квартир на четырех этажах и 12 балконов. Разбиты более 80 окон и балконов.

Также повреждения получили более 20 автомобилей.

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