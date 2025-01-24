Российские военные атаковали дронами авто в Сумской области — трое раненых

В Сумской области 24 января российские военные совершили атаку беспилотниками на гражданские авто, три человека получили ранения.
Главные тезисы
- Российские военные провели атаку беспилотниками на гражданские авто в Сумской области, что привело к ранениям трех человек.
- По предварительным данным, в результате атаки два автомобиля были повреждены, один водитель и двое гражданских получили ранения.
- Досудебное расследование по факту военных преступлений проводится по инструкциям Сумской окружной прокуратуры.
Российские оккупанты атаковали авто на Сумщине
По данным следствия, 24 января в течение дня, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали, по предварительным данным, FPV-дронами два транспортных средства с гражданскими, которые двигались по территории Миропольской общины Сумского района.
В результате атаки врага, которая произошла около 10:45, ранение получил водитель авто.
Также около 13:45 россияне атаковали беспилотником еще одно транспортное средство, в котором были ранены двое гражданских. Повреждены два транспортных средства.
Россия убила ребенка и 2 взрослых
Российская армия ночью 22 октября 2024 обстреляла дронами Сумы. В результате атаки три человека, среди которых ребенок, погибли.
Как сообщает Сумская ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.
Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.
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