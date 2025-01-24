Российские военные атаковали дронами авто в Сумской области — трое раненых

В Сумской области 24 января российские военные совершили атаку беспилотниками на гражданские авто, три человека получили ранения.

Российские оккупанты атаковали авто на Сумщине

По данным следствия, 24 января в течение дня, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали, по предварительным данным, FPV-дронами два транспортных средства с гражданскими, которые двигались по территории Миропольской общины Сумского района.

В результате атаки врага, которая произошла около 10:45, ранение получил водитель авто.

Также около 13:45 россияне атаковали беспилотником еще одно транспортное средство, в котором были ранены двое гражданских. Повреждены два транспортных средства.

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений. Поделиться

Атака РФ в Сумской области

Россия убила ребенка и 2 взрослых

Российская армия ночью 22 октября 2024 обстреляла дронами Сумы. В результате атаки три человека, среди которых ребенок, погибли.

Как сообщает Сумская ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.

Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.