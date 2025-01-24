Російські військові атакували дронами авто на Сумщині — троє поранених

На Сумщині 24 січня російські військові здійснили атаку безпілотниками на цивільні авто, троє людей отримали поранення.
Головні тези:
- Російські військові атакували цивільні авто на Сумщині за допомогою безпілотників, що призвело до поранень трьох людей.
- Упродовж дня 24 січня російські окупанти вчинили атаку на два транспортні засоби з цивільними, що рухались по території Миропільської громади.
- Наслідок атаки — один поранений водій авто та двоє поранених цивільних, пошкоджено два автомобілі. Проводиться досудове розслідування вчинених воєнних злочинів.
Російські окупанти атакували авто на Сумщині
За даними слідства, 24 січня упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дронами два транспортні засоби із цивільними, які рухались по території Миропільської громади Сумського району.
Унаслідок атаки ворога, яка сталася близько 10:45, поранення отримав водій авто.
Також близько 13:45 росіяни атакували безпілотником іще один транспортний засіб, у якому було поранено двох цивільних. Пошкоджені два транспортні засоби.
Росія вбила дитину та 2 дорослих
Російська армія уночі 22 жовтня 2024 року обстріляла дронами Суми. Внаслідок атаки троє людей, серед яких дитина, загинули.
Як повідомляє Сумська ОВА, внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.
Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-