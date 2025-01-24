Російські військові атакували дронами авто на Сумщині — троє поранених

На Сумщині 24 січня російські військові здійснили атаку безпілотниками на цивільні авто, троє людей отримали поранення.

Російські окупанти атакували авто на Сумщині

За даними слідства, 24 січня упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дронами два транспортні засоби із цивільними, які рухались по території Миропільської громади Сумського району.

Унаслідок атаки ворога, яка сталася близько 10:45, поранення отримав водій авто.

Також близько 13:45 росіяни атакували безпілотником іще один транспортний засіб, у якому було поранено двох цивільних. Пошкоджені два транспортні засоби.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Поширити

Атака РФ на Сумщині

Росія вбила дитину та 2 дорослих

Російська армія уночі 22 жовтня 2024 року обстріляла дронами Суми. Внаслідок атаки троє людей, серед яких дитина, загинули.

Як повідомляє Сумська ОВА, внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.