В ночь на 30 января преступная армия РФ атаковала Сумы и попала в жилой дом. В результате попадания были разрушены жилые квартиры, количество пострадавших продолжает расти.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала жилой дом в Сумах, разрушив 9 квартир и 12 балконов, пострадало уже 9 человек, включая ребенка.
- Спасательные работы продолжаются в Сумах для выявления пострадавших и оказания помощи, эвакуированы 118 местных жителей.
- Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются, работают психологи и медики ГСЧС, обеспечивается всесторонняя помощь гражданам.
Что известно о последствиях попадания армии РФ по жилому дому в Сумах
В ведомстве подчеркнули, что уже удалось спасти из-под завалов 4 человека, включая ребенка. 118 местных жителей были эвакуированы.
По предварительной информации, в результате атаки травмированы уже 9 человек, среди них один ребенок.
На месте происшествия спасатели оперативно развернули мобильный пункт несокрушимости. Работают психологи и медики ГСЧС. Привлечены 2 кинологических расчета. Гражданам оказывается всесторонняя помощь. Работает специальная техника для проведения высотных работ.
В ГСЧС добавили, что в настоящее время аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.
Что известно о последствиях ночной атаки армии РФ по Украине
В ночь на 30 января в Украине звучала тревога из-за запуска преступной армией РФ дронов для атак по Украине.
В Киевской области было зафиксировано несколько групп "Шахедов", которые двигались в Житомирскую область.
Приблизительно в 02:11 взрывы были слышны в Киеве.
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