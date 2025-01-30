Армия РФ нанесла удар по Сумам. Разрушен жилой дом
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла удар по Сумам. Разрушен жилой дом

ДСНС Украины
Попадание в жилой дом в Сумах
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В ночь на 30 января преступная армия РФ атаковала Сумы и попала в жилой дом. В результате попадания были разрушены жилые квартиры, количество пострадавших продолжает расти.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала жилой дом в Сумах, разрушив 9 квартир и 12 балконов, пострадало уже 9 человек, включая ребенка.
  • Спасательные работы продолжаются в Сумах для выявления пострадавших и оказания помощи, эвакуированы 118 местных жителей.
  • Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются, работают психологи и медики ГСЧС, обеспечивается всесторонняя помощь гражданам.

Что известно о последствиях попадания армии РФ по жилому дому в Сумах

30 января враг нанес удар по одному из 10-ти этажных жилых домов города Сумы. В результате атаки предварительно разрушены 9 квартир и 12 балконов, — отмечается в сообщении ГСЧС.

В ведомстве подчеркнули, что уже удалось спасти из-под завалов 4 человека, включая ребенка. 118 местных жителей были эвакуированы.

По предварительной информации, в результате атаки травмированы уже 9 человек, среди них один ребенок.

На месте происшествия спасатели оперативно развернули мобильный пункт несокрушимости. Работают психологи и медики ГСЧС. Привлечены 2 кинологических расчета. Гражданам оказывается всесторонняя помощь. Работает специальная техника для проведения высотных работ.

В ГСЧС добавили, что в настоящее время аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Что известно о последствиях ночной атаки армии РФ по Украине

В ночь на 30 января в Украине звучала тревога из-за запуска преступной армией РФ дронов для атак по Украине.

В Киевской области было зафиксировано несколько групп "Шахедов", которые двигались в Житомирскую область.

Приблизительно в 02:11 взрывы были слышны в Киеве.

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