Армія РФ завдала удару по Сумах. Зруйновано житловий будинок
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала удару по Сумах. Зруйновано житловий будинок

ДСНС України
Влучання у житловий будинок у Сумах
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В ніч на 30 січня злочинна армія РФ атакувала Суми і влучила у житловий будинок. Внаслідок влучання було зруйновано житлові квартири, кількість постраждалих продовжує зростати. 

Головні тези:

  • Армія РФ завдала удару по житловому будинку у Сумах, зруйнувавши 9 квартир та 12 балконів.
  • Попередньо вдалося врятувати 4 людей, включно з дитиною, травмовано 9 осіб.
  • До місця події було розгорнуто мобільний пункт незламності, діють психологи та медики, задіяно кінологічні розрахунки.
  • Рятувальні та пошукові роботи у Сумах та інших районах тривають для виявлення постраждалих та надання допомоги.

Що відомо про наслідки влучання армії РФ по житловому будинку у Сумах

30 січня ворог наніс удар по одному з 10-ти поверхових житлових будинків міста Суми. В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів, — зазначається у повідомленні ДСНС.

У відомстві підкреслили, що вже вдалось врятувати з під завалів 4 людей, включно з дитиною. 118 місцевих мешканців було евакуйовано.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмовано вже 9 людей, серед них одна дитина.

На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт.

У ДСНС додали, що наразі аварійно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються.

Що відомо про наслідки нічної атаки армії РФ по Україні

Вніч на 30 січня в Україні лунала тривога через запуск злочинною армією РФ дронів для атак по Україні.

У Київській області було зафіксовано декілька груп "Шахедів", які рухалися до Житомирської області.

Приблизно о 02:11 вибухи було чути у Києві.

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