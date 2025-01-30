В ніч на 30 січня злочинна армія РФ атакувала Суми і влучила у житловий будинок. Внаслідок влучання було зруйновано житлові квартири, кількість постраждалих продовжує зростати.

Що відомо про наслідки влучання армії РФ по житловому будинку у Сумах

30 січня ворог наніс удар по одному з 10-ти поверхових житлових будинків міста Суми. В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів, — зазначається у повідомленні ДСНС. Поширити

У відомстві підкреслили, що вже вдалось врятувати з під завалів 4 людей, включно з дитиною. 118 місцевих мешканців було евакуйовано.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмовано вже 9 людей, серед них одна дитина.

На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт.

У ДСНС додали, що наразі аварійно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються.

Що відомо про наслідки нічної атаки армії РФ по Україні

Вніч на 30 січня в Україні лунала тривога через запуск злочинною армією РФ дронів для атак по Україні.

У Київській області було зафіксовано декілька груп "Шахедів", які рухалися до Житомирської області.

Приблизно о 02:11 вибухи було чути у Києві.