В ніч на 30 січня злочинна армія РФ атакувала Суми і влучила у житловий будинок. Внаслідок влучання було зруйновано житлові квартири, кількість постраждалих продовжує зростати.
Головні тези:
- Армія РФ завдала удару по житловому будинку у Сумах, зруйнувавши 9 квартир та 12 балконів.
- Попередньо вдалося врятувати 4 людей, включно з дитиною, травмовано 9 осіб.
- До місця події було розгорнуто мобільний пункт незламності, діють психологи та медики, задіяно кінологічні розрахунки.
- Рятувальні та пошукові роботи у Сумах та інших районах тривають для виявлення постраждалих та надання допомоги.
Що відомо про наслідки влучання армії РФ по житловому будинку у Сумах
У відомстві підкреслили, що вже вдалось врятувати з під завалів 4 людей, включно з дитиною. 118 місцевих мешканців було евакуйовано.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмовано вже 9 людей, серед них одна дитина.
На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт.
У ДСНС додали, що наразі аварійно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються.
Що відомо про наслідки нічної атаки армії РФ по Україні
Вніч на 30 січня в Україні лунала тривога через запуск злочинною армією РФ дронів для атак по Україні.
У Київській області було зафіксовано декілька груп "Шахедів", які рухалися до Житомирської області.
Приблизно о 02:11 вибухи було чути у Києві.
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