За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі злочинна армія РФ атакувала Україну 81 ударним дроном. Підрозділи ППО працювали у 10 регіонах.
Головні тези:
- Армія РФ випустила 81 ударний дрон по Україні, але протиповітряна оборона вдало відбила атаку в 10 регіонах країни.
- За підсумками нічної атаки збито 37 дронів та локаційно втрачено 39 безпілотників-імітаторів.
- Напад РФ призвів до руйнування житлових будинків, пошкоджень автомобілів та загибелі та постраждань серед мирного населення. У Сумах загинули 4 людини, 5 постраждалих, у тому числі дитина, госпіталізовані.
- Служби намагаються ліквідувати наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.
- Дані про наслідки атаки свідчать про необхідність подальшого посилення оборони України від дронових загроз.
Що відомо про результати роботи ППО протягом нічної дронової атаки армії РФ по Україні
Зазначається, що ворог випустив ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.
У відбитті повітряного нападу російських окупантів брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 37-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.
Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська та Полтавська області. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Сумах. На жаль є загиблі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.
Що відомо про наслідки ворожої нічної атаки по Україні
За інформацією представників Сумської ОВА, 4 людини загинули і 9 отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок влучання злочинної армії РФ по багатоповерховому житловому будинку у Сумах.
П’ятеро постраждалих, в тому числі дитина, госпіталізовані, троє з них у важкому стані.
Внаслідок влучання російського "Шахеда" зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах та 12 балконів. Побиті понад 80 вікон і балконів.
Також пошкоджень зазнали понад 20 автівок.
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