За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі злочинна армія РФ атакувала Україну 81 ударним дроном. Підрозділи ППО працювали у 10 регіонах.

Що відомо про результати роботи ППО протягом нічної дронової атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що ворог випустив ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

У відбитті повітряного нападу російських окупантів брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 37-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях.

Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська та Полтавська області. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Сумах. На жаль є загиблі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

Що відомо про наслідки ворожої нічної атаки по Україні

За інформацією представників Сумської ОВА, 4 людини загинули і 9 отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок влучання злочинної армії РФ по багатоповерховому житловому будинку у Сумах.

П’ятеро постраждалих, в тому числі дитина, госпіталізовані, троє з них у важкому стані.

Внаслідок влучання російського "Шахеда" зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах та 12 балконів. Побиті понад 80 вікон і балконів.

Також пошкоджень зазнали понад 20 автівок.