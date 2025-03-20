Росія двічі за день обстріляла Краматорськ — троє поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія двічі за день обстріляла Краматорськ — троє поранених

Краматорська міська рада
Краматорськ
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Російська армія двічі атакувала Краматорськ 20 березня. Поранення отримали троє людей.

Головні тези:

  • Російська армія двічі обстріляла Краматорськ 20 березня, троє людей отримали поранення.
  • Під час обстрілу були пошкоджені промислова зона та житлові будинки, також постраждали освітні заклади.
  • Одна з постраждалих, жінка 90 років, перебуває у важкому стані через множинні поранення.

Росія атакувала Краматорськ: є постраждалі

20 березня російські війська двічі атакували Краматорськ — о 10:20 та 10:40. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста.

За попередньою інформацією, поранення отримали троє жителів Краматорська.

Одна із постраждалих, жінка 90 років, перебуває у вкрай важкому стані через множинні поранення.

Під час обстрілу постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки.

Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та уточнення інформації про наслідки обстрілу. Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків.

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