Росія двічі за день обстріляла Краматорськ — троє поранених

Російська армія двічі атакувала Краматорськ 20 березня. Поранення отримали троє людей.
Головні тези:
- Російська армія двічі обстріляла Краматорськ 20 березня, троє людей отримали поранення.
- Під час обстрілу були пошкоджені промислова зона та житлові будинки, також постраждали освітні заклади.
- Одна з постраждалих, жінка 90 років, перебуває у важкому стані через множинні поранення.
Росія атакувала Краматорськ: є постраждалі
За попередньою інформацією, поранення отримали троє жителів Краматорська.
Одна із постраждалих, жінка 90 років, перебуває у вкрай важкому стані через множинні поранення.
Під час обстрілу постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки.
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