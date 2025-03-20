Россия дважды за день обстреляла Краматорск — трое раненых

Российская армия дважды атаковала Краматорск 20 марта. Ранения получили три человека.
Главные тезисы
- Российская армия дважды обстреляла Краматорск 20 марта, три человека получили ранения.
- Пострадали промышленная зона, жилые дома и образовательные учреждения.
- Женщина 90 лет находится в тяжелом состоянии из-за обстрела.
Россия атаковала Краматорск: есть пострадавшие
По предварительной информации, ранения получили трое жителей Краматорска.
Одна из пострадавших, женщина 90 лет, находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений.
При обстреле пострадали несколько образовательных учреждений и многоквартирные дома.
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