Россия дважды за день обстреляла Краматорск — трое раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия дважды за день обстреляла Краматорск — трое раненых

Краматорский горсовет
Краматорск
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Российская армия дважды атаковала Краматорск 20 марта. Ранения получили три человека.

Главные тезисы

  • Российская армия дважды обстреляла Краматорск 20 марта, три человека получили ранения.
  • Пострадали промышленная зона, жилые дома и образовательные учреждения.
  • Женщина 90 лет находится в тяжелом состоянии из-за обстрела.

Россия атаковала Краматорск: есть пострадавшие

20 марта российские войска дважды атаковали Краматорск — в 10:20 и 10:40. Во вражеские обстрелы попали промышленная зона и густонаселенный район города.

По предварительной информации, ранения получили трое жителей Краматорска.

Одна из пострадавших, женщина 90 лет, находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений.

При обстреле пострадали несколько образовательных учреждений и многоквартирные дома.

В настоящее время идет оценка масштабов разрушений и уточнение информации о последствиях обстрелов. Все необходимые службы вовлечены в ликвидацию последствий.

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