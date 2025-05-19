Росія скинула авіабомбу на Краматорськ — є поранені та руйнування

Приватний сектор Краматорська 19 травня зазнав ворожого удару, є постраждалі, встановлюються наслідки.
Головні тези:
- У результаті авіаудару РФ по Краматорську постраждали дві людини, які отримали мінно-вибухові травми.
- Ворожий удар спричинив руйнування у приватному секторі міста, де зазнав шкоди сім будинків.
- Краматорська міська рада активно працює над встановленням наслідків авіаобстрілу.
Авіація РФ бомбила Краматорськ
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та опублікував відповідне фото з міста.
Краматорськ зазнав ворожого удару — приватний сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі. Встановлюємо наслідки російського обстрілу, працюють усі відповідні служби.
Пізніше Краматорська міська рада повідомила, що авіаудар РФ стався приблизно об 11:10.
Росіяни вдарили по околицях Краматорська 250-кілограмовою керованою авіаційною бомбою. Внаслідок удару постраждали дві людини, вони отримали мінно-вибухові травми.
Пошкоджень зазнали сім будинків.
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