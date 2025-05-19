Россия сбросила авиабомбу на Краматорск — есть раненые и разрушения

Частный сектор Краматорска 19 мая потерпел вражеский удар, есть пострадавшие, устанавливаются последствия.
Главные тезисы
- Российская авиация совершила авиаудар по Краматорску, в результате которого пострадали два человека, получившие минно-взрывные травмы.
- Вражеский удар нанес разрушения в частном секторе города, повредив семь домов, что требует активных мер восстановления со стороны городского совета.
- Краматорский городской совет проводит работы по оценке ущерба и установлению последствий авиаудара, оказывая помощь пострадавшим и восстанавливая пораженные здания.
Авиация РФ бомбила Краматорск
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко и опубликовал соответствующее фото из города.
Краматорск потерпел вражеский удар — частный сектор. По предварительной информации, есть пострадавшие. Устанавливаем последствия российских обстрелов, работают все соответствующие службы.
Позже Краматорский городской совет сообщил, что авиаудар РФ произошел примерно в 11:10.
Россияне ударили по окрестностям Краматорска 250-килограммовой управляемой авиационной бомбой. В результате удара пострадали два человека, они получили минно-взрывные травмы.
Повреждения получили семь домов.
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