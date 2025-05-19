Россия сбросила авиабомбу на Краматорск — есть раненые и разрушения

Авиация РФ бомбила Краматорск

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко и опубликовал соответствующее фото из города.

Краматорск потерпел вражеский удар — частный сектор. По предварительной информации, есть пострадавшие. Устанавливаем последствия российских обстрелов, работают все соответствующие службы.

Позже Краматорский городской совет сообщил, что авиаудар РФ произошел примерно в 11:10.

Россияне ударили по окрестностям Краматорска 250-килограммовой управляемой авиационной бомбой. В результате удара пострадали два человека, они получили минно-взрывные травмы.

Повреждения получили семь домов.