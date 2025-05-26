Россия распространяет фейк о складах с боеприпасами в многоэтажках Краматорска

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что якобы украинские военные намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами на первых этажах многоквартирных жилых домов в Краматорске и других городах Донецкой области.

Россия распространяет фейк о Краматорске: что известно

При этом, по словам вражеских пропагандистов, украинские военные якобы запрещают гражданским эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит.

Российский фейк развенчался в Центре противодействия дезинформации.

Подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью. Они могут свидетельствовать о подготовке России к провокациям или новым обстрелам гражданских объектов в Краматорске. Поделиться

Также выдумками о складах боеприпасов в многоэтажках Россия пытается снять с себя ответственность за систематические удары по гражданской инфраструктуре в прифронтовых городах.