Россия распространяет фейк о складах с боеприпасами в многоэтажках Краматорска

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что якобы украинские военные намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами на первых этажах многоквартирных жилых домов в Краматорске и других городах Донецкой области.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет фейковые новости о складах с боеприпасами в многоэтажках Краматорска.
- Дезинформация направлена на оправдание возможных обстрелов гражданских объектов и дискредитацию Украины.
- Центр противодействия дезинформации развенчал русский фейк и указал на отсутствие оснований для распространения подобных утверждений.
Россия распространяет фейк о Краматорске: что известно
При этом, по словам вражеских пропагандистов, украинские военные якобы запрещают гражданским эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит.
Российский фейк развенчался в Центре противодействия дезинформации.
Также выдумками о складах боеприпасов в многоэтажках Россия пытается снять с себя ответственность за систематические удары по гражданской инфраструктуре в прифронтовых городах.
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