ЦПД розвінчав російський фейк про "звірства ЗСУ на Курщині"

Держдума РФ оприлюднила список "українських ударів по цивільних цілях", який активно поширює через російські пропагандистські канали. У ЦПД спростували російські інсинуації.
Головні тези:
- Держдума РФ поширює фейк про “звірства ЗСУ на Курщині” через пропагандистські канали.
- Український Центр протидії дезінформації спростував ці російські інсинуації та наголосив про масштабну дезінформаційну кампанію.
- Російська мета полягає в формуванні уявлення про Україну як державу-терориста, в той час, як роль жертв відведено росіянам.
Росія поширює фейк про "звірства ЗСУ на Курщині"
Про це попередив Центр протидії дезінформації.
У документі зібрані нібито "звірства ЗСУ" проти мешканців Курської області, включно з неправдивими твердженнями про "сотні вбитих цивільних" та "обстріли житлових будинків".
У ЦПД наголосили, що цей список — частина масштабної дезінформаційної кампанії, мета якої — сформувати уявлення про Україну як державу-терориста, а про росіян — як про жертв.
Український Центр протидії дезінформації наголошує: така активізація фейків — спроба відвернути увагу від задокументованих воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.
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