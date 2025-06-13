ЦПД розвінчав російський фейк про "звірства ЗСУ на Курщині"
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Світ
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ЦПД розвінчав російський фейк про "звірства ЗСУ на Курщині"

Центр протидії дезінформації
ЗСУ

Держдума РФ оприлюднила список "українських ударів по цивільних цілях", який активно поширює через російські пропагандистські канали. У ЦПД спростували російські інсинуації.

Головні тези:

  • Держдума РФ поширює фейк про “звірства ЗСУ на Курщині” через пропагандистські канали.
  • Український Центр протидії дезінформації спростував ці російські інсинуації та наголосив про масштабну дезінформаційну кампанію.
  • Російська мета полягає в формуванні уявлення про Україну як державу-терориста, в той час, як роль жертв відведено росіянам.

Росія поширює фейк про "звірства ЗСУ на Курщині"

Про це попередив Центр протидії дезінформації.

У документі зібрані нібито "звірства ЗСУ" проти мешканців Курської області, включно з неправдивими твердженнями про "сотні вбитих цивільних" та "обстріли житлових будинків".

У ЦПД наголосили, що цей список — частина масштабної дезінформаційної кампанії, мета якої — сформувати уявлення про Україну як державу-терориста, а про росіян — як про жертв.

Жодних доказів вигаданих звинувачень РФ не наводить, а "розслідування" ведуться з численними порушеннями.

Український Центр протидії дезінформації наголошує: така активізація фейків — спроба відвернути увагу від задокументованих воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

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