ЦПД розкрив подробиці брехливої інформкампанії РФ щодо "погроз" Мединському

Російські пропагандисти стверджують про те, що сім'я помічника диктатора Росії Володимира Мединського нібито отримує погрози. Ці твердження є черговою інформаційною кампанією ворога.
Головні тези:
- Російські пропагандисти поширюють непідтверджені твердження про погрози родині Мединського, як частину інформаційної кампанії перед перемовинами з Україною.
- Відсутні будь-які докази щодо існування згаданих погроз, проте російський СК вже порушив кримінальну справу, що може негативно позначитися на переговорах про припинення вогню.
Росія розкручує тему “погроз” Мединському перед перемовинами з Україною
Як пише ЦПД, інформресурси Росії розкручують слова російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо нібито погроз родині Мединського.
Водночас ці твердження не мають ані жодних доказів щодо їх існування чи того, звідки вони надходять. Попри усе, Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу.
16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років особиста зустріч представників України та Російської Федерації (РФ), під час якої обговорювали шляхи врегулювання війни. Того ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський із наміром провести переговори з диктатором Володимиром Путіним, однак останній відмовився від діалогу.
Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську — Мединський.
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