Російські топпропагандисти Мединський і Торкунов отримали підозру від СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу ще на двох високопосадовців Росії, які поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України.

Поплічники Путіна Мединський та Торкунов отримали підозру від СБУ

Йдеться про помічника Путіна — Володимира Мединського — та ректора інституту міжнародних відносин міністерства закордонних справ РФ Анатолія Торкунова.

За даними слідства, обидва фігуранти є співавторами російського «підручника з історії для учнів 11 класів». Це видання — обов’язковий елемент навчальної програми в школах рф і на тимчасово окупованій території нашої держави. Поширити

У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності.

Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну Росії проти України та воєнні злочини рашистів.

Також Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах росЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському і Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Пропаганда РФ створює фейкові відео про нібито українських військових

Центр РНБО викрив джерело фейкових відео про українських військових. За цим стоять студії РФ, пов’язані з Міноборони та ГРУ.

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.

До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія «Крылья», яка пов‘язана з російським Міноборони. Також над такими відео працюють підрядники, дотичні до «Новоросія ТБ», а розгонку по інфраструктурі забезпечують агентства, які працюють з ГРУ РФ, — заявив Андрій Коваленко.

Раніше Центр неодноразово фіксував поширення фейкових відеоматеріалів, нібито знятих на лінії фронту за участі буцімто українських військових, які озвучували вигідні російській пропаганді тези.

Крім того, зафіксовані фейкові відеозаписи, що дискредитують мобілізацію та роботу ТЦК.