Служба безопасности Украины собрала доказательную базу еще на двух чиновников России, которые распространяют идеологию рашизма на временно оккупированной части Украины.
Главные тезисы
- Российские топ-пропагандисты Мединский и Торкунов получили подозрение от СБУ за распространение расистских идеологий на оккупированной территории Украины.
- Оправдание войны России против Украины и военных преступлений рашистов в учебнике по истории, соавторами которого являются обвиняемые, вызвало скандальную реакцию.
- Фейковые видеоматериалы о якобы украинских военных, распространяемые студиями из РФ, связанными с Минобороны и ГРУ, служат цели российской пропаганды.
- Центр СНБО разоблачил источники фейковых видео и выявил связи с военными агентствами РФ, которые занимаются дискредитацией украинских военных и мобилизацией в ТЦК.
- СБУ заочно сообщила Мединскому и Торкунову о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников.
Приспешники Путина Мединский и Торкунов получили подозрение от СБУ
Речь идет о помощнике Путина — Владимире Мединском — и ректоре института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолии Торкунове.
В книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской Государственности.
Кроме того, на страницах издания авторы оправдывают войну России против Украины и военные преступления рашистов.
Также Мединский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах РосСМИ, где выступают в поддержку полномасштабного вторжения РФ.
Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности фигурантов.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Медынскому и Торкунову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных
Центр СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.
Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.
К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко.
Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.
Кроме того, зафиксированы фейковые видеозаписи, дискредитирующие мобилизацию и работу ТЦК.
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