Российские топ-пропагандисты Мединский и Торкунов получили подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу еще на двух чиновников России, которые распространяют идеологию рашизма на временно оккупированной части Украины.

Приспешники Путина Мединский и Торкунов получили подозрение от СБУ

Речь идет о помощнике Путина — Владимире Мединском — и ректоре института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолии Торкунове.

По данным следствия, оба фигуранта являются соавторами российского «учебника по истории для учащихся 11 классов». Это издание — обязательный элемент учебной программы в школах России и на временно оккупированной территории нашего государства. Поделиться

В книге полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской Государственности.

Кроме того, на страницах издания авторы оправдывают войну России против Украины и военные преступления рашистов.

Также Мединский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах РосСМИ, где выступают в поддержку полномасштабного вторжения РФ.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности фигурантов.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Медынскому и Торкунову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных

Центр СНБО разоблачил источник фейковых видео об украинских военных. За этим стоят студии РФ, связанные с Минобороны и ГРУ.

Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео — из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением РФ.

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко.

Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.

Кроме того, зафиксированы фейковые видеозаписи, дискредитирующие мобилизацию и работу ТЦК.