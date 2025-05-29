ЦПД раскрыл подробности лживой информкампании РФ относительно "угроз" Мединскому

Российские пропагандисты утверждают, что семья помощника диктатора России Владимира Мединского якобы получает угрозы. Эти утверждения являются очередной информационной кампанией противника.
Главные тезисы
- Российские пропагандисты распространяют неподтвержденные утверждения об угрозах семье Мединского как части информационной кампании перед переговорами с Украиной.
- Отсутствуют какие-либо доказательства существования упомянутых угроз, однако российский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по этому поводу.
- Информационная кампания о предполагаемых угрозах семье Мединского является частью усилий по затягиванию времени и срыву переговоров о прекращении огня с Украиной.
Россия раскручивает тему "угроз" Мединскому перед переговорами с Украиной
Как пишет ЦПИ, информресурсы России раскручивают слова российского пропагандиста Владимира Соловьева о якобы угрозах семье Мединского.
В то же время эти утверждения не имеют никаких доказательств их существования или того, откуда они поступают. Тем не менее, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.
16 мая на территории Турции состоялась первая за несколько лет личная встреча представителей Украины и Российской Федерации (РФ), в ходе которой обсуждались пути урегулирования войны.
Украинскую делегацию возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а российскую — Мединский.
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