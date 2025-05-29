ЦПД раскрыл подробности лживой информкампании РФ относительно "угроз" Мединскому

Россия раскручивает тему "угроз" Мединскому перед переговорами с Украиной

Как пишет ЦПИ, информресурсы России раскручивают слова российского пропагандиста Владимира Соловьева о якобы угрозах семье Мединского.

В то же время эти утверждения не имеют никаких доказательств их существования или того, откуда они поступают. Тем не менее, Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

Эта информационная кампания, запущенная россиянами накануне возможного второго раунда переговоров, является частью усилий врага по затягиванию времени и срыву переговоров о прекращении огня, оправдываясь пропагандистскими чепухами о якобы "недоговороспособности украинской стороны" и "террористической сущности". Поделиться

16 мая на территории Турции состоялась первая за несколько лет личная встреча представителей Украины и Российской Федерации (РФ), в ходе которой обсуждались пути урегулирования войны.

Украинскую делегацию возглавлял глава Министерства обороны Рустем Умеров, а российскую — Мединский.