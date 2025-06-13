ЦПД развенчал российский фейк о "зверствах ВСУ на Курщине"

Госдума РФ обнародовала список "украинских ударов по гражданским целям", активно распространяемый через российские пропагандистские каналы. В ЦПИ опровергли российские инсинуации.
Главные тезисы
- Центр противодействия дезинформации опроверг российские инсинуации о "зверствах ВСУ на Курщине", указав на отсутствие доказательств и многочисленные нарушения в "расследовании".
- Российская Госдума распространяла фейк о "зверствах ВСУ на Курщине" через пропагандистские каналы, стремясь изменить представление об Украине и россиянах в глазах общественности.
- Документ, собранный российской стороной, содержит ложные утверждения об "убитых гражданских" и "обстрелах жилых домов" без каких-либо подтверждающих фактов.
Россия распространяет фейк о "зверствах ВСУ на Курщине"
Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации.
В документе собраны якобы "зверства ВСУ" против жителей Курской области, включая ложные утверждения о "сотнях убитых гражданских" и "обстрелах жилых домов".
В ЦПИ подчеркнули, что этот список — часть масштабной дезинформационной кампании, цель которой сформировать представление об Украине как государстве-террористе, а о россиянах — как о жертвах.
Украинский Центр противодействия дезинформации отмечает: такая активизация фейков — попытка отвлечь внимание от задокументированных военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины.
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