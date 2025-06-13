ЦПД развенчал российский фейк о "зверствах ВСУ на Курщине"

Госдума РФ обнародовала список "украинских ударов по гражданским целям", активно распространяемый через российские пропагандистские каналы. В ЦПИ опровергли российские инсинуации.

Россия распространяет фейк о "зверствах ВСУ на Курщине"

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации.

В документе собраны якобы "зверства ВСУ" против жителей Курской области, включая ложные утверждения о "сотнях убитых гражданских" и "обстрелах жилых домов".

В ЦПИ подчеркнули, что этот список — часть масштабной дезинформационной кампании, цель которой сформировать представление об Украине как государстве-террористе, а о россиянах — как о жертвах.

Никаких доказательств вымышленных обвинений РФ не приводит, а "расследование" ведется с многочисленными нарушениями. Поделиться

Украинский Центр противодействия дезинформации отмечает: такая активизация фейков — попытка отвлечь внимание от задокументированных военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины.