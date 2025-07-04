У ЦПД опровергли российский фейк насчет эвакуации министерств из Киева
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД опровергли российский фейк насчет эвакуации министерств из Киева

ЦПД
Кабмин
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Российские пропагандисты рассылают в украинские государственные структуры фейковое письмо якобы за подписью Премьер-министра Дениса Шмыгаля от 30 июня 2025 года о «подготовке к эвакуации министерств и государственных ведомств на запад Украины».

Главные тезисы

  • ЦПД опроверг вымышленное письмо о подготовке к эвакуации министерств из Киева, распространяемое российскими пропагандистами.
  • Российская дезинформация о целесообразной передислокации государственных ведомств на запад Украины направлена на дестабилизацию обстановки в стране.
  • Фальшивый документ, якобы подписанный Премьер-министром Украины, содержит орфографические ошибки и не соответствует процедурам регистрации.

Россия распространяет фейк об эвакуации из Киева министерств и ведомств

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Фейсбуке.

В сфальсифицированном «документе» отмечается, что Премьер-министр поручил центральным органам исполнительной власти готовить помещение в западных областях для возможной передислокации «в связи с потерей территорий».

Также там речь идет о якобы сокращении штатов ведомств на 10% путем ликвидации должностей на временно захваченных территориях.

Кроме этого, указано «распоряжение» до 25 числа текущего месяца предоставить списки уволенных работников мобилизационного возраста в территориальные центры комплектования.

ЦПИ верифицировал эту информацию и сообщает, что на самом деле такого документа нет — он полностью выдуман россиянами.

Такое письмо не было зарегистрировано в Департаменте обеспечения документооборота при Кабинете министров, как это предусмотрено обязательной процедурой. На фейковость "документа" указывает и наличие в нем большого количества орфографических ошибок.

В ЦПИ подчеркнули, что подобные информационные операции осуществляются врагом, чтобы посеять панику в обществе и дестабилизировать ситуацию в регионах Украины и призвали не поддаваться информационным манипуляциям и доверять только официальным источникам.

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