У ЦПД опровергли российский фейк насчет эвакуации министерств из Киева

Российские пропагандисты рассылают в украинские государственные структуры фейковое письмо якобы за подписью Премьер-министра Дениса Шмыгаля от 30 июня 2025 года о «подготовке к эвакуации министерств и государственных ведомств на запад Украины».

Россия распространяет фейк об эвакуации из Киева министерств и ведомств

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Фейсбуке.

В сфальсифицированном «документе» отмечается, что Премьер-министр поручил центральным органам исполнительной власти готовить помещение в западных областях для возможной передислокации «в связи с потерей территорий».

Также там речь идет о якобы сокращении штатов ведомств на 10% путем ликвидации должностей на временно захваченных территориях.

Кроме этого, указано «распоряжение» до 25 числа текущего месяца предоставить списки уволенных работников мобилизационного возраста в территориальные центры комплектования. Поделиться

ЦПИ верифицировал эту информацию и сообщает, что на самом деле такого документа нет — он полностью выдуман россиянами.

Такое письмо не было зарегистрировано в Департаменте обеспечения документооборота при Кабинете министров, как это предусмотрено обязательной процедурой. На фейковость "документа" указывает и наличие в нем большого количества орфографических ошибок.

В ЦПИ подчеркнули, что подобные информационные операции осуществляются врагом, чтобы посеять панику в обществе и дестабилизировать ситуацию в регионах Украины и призвали не поддаваться информационным манипуляциям и доверять только официальным источникам.