У ЦПД опровергли российский фейк насчет эвакуации министерств из Киева

Российские пропагандисты рассылают в украинские государственные структуры фейковое письмо якобы за подписью Премьер-министра Дениса Шмыгаля от 30 июня 2025 года о «подготовке к эвакуации министерств и государственных ведомств на запад Украины».
Главные тезисы
- ЦПД опроверг вымышленное письмо о подготовке к эвакуации министерств из Киева, распространяемое российскими пропагандистами.
- Российская дезинформация о целесообразной передислокации государственных ведомств на запад Украины направлена на дестабилизацию обстановки в стране.
- Фальшивый документ, якобы подписанный Премьер-министром Украины, содержит орфографические ошибки и не соответствует процедурам регистрации.
Россия распространяет фейк об эвакуации из Киева министерств и ведомств
Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Фейсбуке.
В сфальсифицированном «документе» отмечается, что Премьер-министр поручил центральным органам исполнительной власти готовить помещение в западных областях для возможной передислокации «в связи с потерей территорий».
Также там речь идет о якобы сокращении штатов ведомств на 10% путем ликвидации должностей на временно захваченных территориях.
ЦПИ верифицировал эту информацию и сообщает, что на самом деле такого документа нет — он полностью выдуман россиянами.
Такое письмо не было зарегистрировано в Департаменте обеспечения документооборота при Кабинете министров, как это предусмотрено обязательной процедурой. На фейковость "документа" указывает и наличие в нем большого количества орфографических ошибок.
В ЦПИ подчеркнули, что подобные информационные операции осуществляются врагом, чтобы посеять панику в обществе и дестабилизировать ситуацию в регионах Украины и призвали не поддаваться информационным манипуляциям и доверять только официальным источникам.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-