У ЦПД спростували цинічну брехню Росії стосовно атаки дронів по Харкову

Пропаганда ворога вчергове намагається зняти з Росії відповідальність за терор жителів Харкова. Пр це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Росія поширює брехню щодо свого удару по Харкову

Після ранкового удару безпілотниками по Харкову пропагандисти ворога розпочали поширювати повідомлення, нібито всі російські атаки здійснюються виключно по військових цілях, а влучання в житлові будинки — начебто «результат роботи української ППО».

Але цю брехню спростовує відео удару по Харкову, яке самі ж росіяни поширюють у мережі. На записі чітко видно пряме влучання ударного дрона по житловому кварталу, про падіння уламків не йдеться.

Це був цілеспрямований удар по густонаселеному району міста.

Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки постраждали 27 цивільних харків’ян, серед яких щонайменше троє дітей.

Подібні заяви є цинічною брехнею, до якої Кремль вдається щоразу після обстрілів українських міст, під час яких страждають цивільні люди. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати дії своєї армії та перекласти відповідальність за наслідки атаки на українських військових.