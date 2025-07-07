У ЦПД опровергли циничную ложь России относительно атаки дронов по Харькову

Пропаганда врага в очередной раз пытается снять с России ответственность за террор жителей Харькова. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Россия пытается снять ответственность за террор жителей Харькова, распространяя ложную информацию об ударах дронов.
- Видео удара по Харькову свидетельствует о целенаправленной атаке по густонаселенному району, в результате которой пострадали мирные жители, включая детей.
Россия распространяет ложь своего удара по Харькову
После утреннего удара беспилотниками по Харькову пропагандисты врага начали распространять сообщения, что все российские атаки осуществляются исключительно по военным целям, а попадание в жилые дома — вроде бы «результат работы украинского ПВО».
Но эту ложь опровергает видео удара по Харькову, которое сами россияне распространяют в сети. На записи четко видно прямое попадание ударного дрона по жилому кварталу, о падении обломков речь не идет.
Это был целенаправленный удар по густонаселенному району города.
На данный момент известно, что в результате атаки пострадали 27 гражданских харьковчан, среди которых по меньшей мере трое детей.
Подобные заявления являются циничной ложью, к которой Кремль прибегает каждый раз после обстрелов украинских городов, во время которых страдают гражданские люди. Таким образом, россияне пытаются оправдать действия своей армии и переложить ответственность за последствия атаки на украинских военных.
Террористические удары по мирным украинцам — это военное преступление, ответственность за которое полностью лежит на России.
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