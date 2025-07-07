У ЦПД опровергли циничную ложь России относительно атаки дронов по Харькову

Пропаганда врага в очередной раз пытается снять с России ответственность за террор жителей Харькова. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Россия распространяет ложь своего удара по Харькову

После утреннего удара беспилотниками по Харькову пропагандисты врага начали распространять сообщения, что все российские атаки осуществляются исключительно по военным целям, а попадание в жилые дома — вроде бы «результат работы украинского ПВО».

Но эту ложь опровергает видео удара по Харькову, которое сами россияне распространяют в сети. На записи четко видно прямое попадание ударного дрона по жилому кварталу, о падении обломков речь не идет.

Это был целенаправленный удар по густонаселенному району города.

На данный момент известно, что в результате атаки пострадали 27 гражданских харьковчан, среди которых по меньшей мере трое детей.

Подобные заявления являются циничной ложью, к которой Кремль прибегает каждый раз после обстрелов украинских городов, во время которых страдают гражданские люди. Таким образом, россияне пытаются оправдать действия своей армии и переложить ответственность за последствия атаки на украинских военных.