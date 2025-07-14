У ЦПД предупредили украинцев о новых фейках по поводу наступления РФ на фронте

Россия в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание о якобы "новом наступлении" на фронте. Также пропаганда РФ ужесточит операции против ТЦК в Украине.

ЦПД развенчал новые фейки РФ по поводу наступления на фронте

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как отмечается, враг будет пытаться представить свои армии действия как новый этап военной операции. Хотя на самом деле речь идет о продолжении наступательной кампании, которая продолжается с 2024 года и не дала России ожидаемых результатов. Поделиться

Также ожидается ужесточение информационной операции, направленной против системы ТЦК в Украине.

На фоне российских ударов по зданиям ТЦК, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения, враждебная пропаганда с помощью фейков и манипуляций будет пытаться сформировать ошибочное представление, будто такие атаки поддерживаются украинцами.

ЦПИ предупреждает, что пропаганда РФ усилит месседжи для дискредитации поддержки Украины со стороны партнеров, в частности, после встречи "коалиции желающих" и работы над новыми пакетами санкций против Москвы.

Кроме того, ожидается новая волна пропаганды к годовщине трагедии MH17. Возможна активизация манипуляций по теме религии ко Дню крещения Руси.

К слову, Axios со ссылкой на знающих собеседников сообщило, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Путин якобы дал понять, что в течение следующих 60 дней будет наступать на фронте в Украине. По словам источников издания, после этого Трамп мог изменить риторику в отношении России и Украины.