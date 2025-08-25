Росія поширює новий фейк про "звірства" ЗСУ у Покровську

Кремлівські медіа поширюють новий фейк про «звірства» українських військових. Цього разу пропагандисти вигадали історію про те, що військовослужбовці ЗСУ нібито вбили жінку та дитину у Покровську заради автомобіля.
Головні тези:
- Російські пропагандисти поширюють фейк про “звірства” ЗСУ у Покровську, що не має жодних підтверджень або доказів.
- Маніпулятивна історія вигадана для дискредитації української армії та відволікання уваги від російських воєнних злочинів на Донбасі.
Російські пропагандисти вигадали фейк про звірства ЗСУ у Покровську
У «новині» немає жодних підтверджень: ані фото чи відео з місця події, ані свідчень незалежних очевидців, ані інформації від українських чи міжнародних джерел.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Єдиним «доказом» є слова чоловіка, який представився місцевим жителем, процитовані російським державним інформагентством. При цьому сюжет побудований за типовим для пропаганди сценарієм — максимально жорстокий опис злочину без перевірених фактів.
Центр вже неодноразово спростовував подібні заяви російських пропагандистів про нібито «звірства» ЗСУ на Донбасі, які виявилися фейками.
