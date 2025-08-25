Росія поширює новий фейк про "звірства" ЗСУ у Покровську

Кремлівські медіа поширюють новий фейк про «звірства» українських військових. Цього разу пропагандисти вигадали історію про те, що військовослужбовці ЗСУ нібито вбили жінку та дитину у Покровську заради автомобіля.

Російські пропагандисти вигадали фейк про звірства ЗСУ у Покровську

У «новині» немає жодних підтверджень: ані фото чи відео з місця події, ані свідчень незалежних очевидців, ані інформації від українських чи міжнародних джерел.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Єдиним «доказом» є слова чоловіка, який представився місцевим жителем, процитовані російським державним інформагентством. При цьому сюжет побудований за типовим для пропаганди сценарієм — максимально жорстокий опис злочину без перевірених фактів.

Такі вкиди мають на меті дискредитувати українську армію та відволікти увагу від воєнних злочинів, які систематично чинить Росія у зоні проведення бойових дій. Також ворог намагається залякати населення прифронтових районів та нав'язати думку про російську окупацію як «порятунок». Поширити

Центр вже неодноразово спростовував подібні заяви російських пропагандистів про нібито «звірства» ЗСУ на Донбасі, які виявилися фейками.