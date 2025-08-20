Росія поширює фейк щодо 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти воїнів ЗСУ

Кремлівські ресурси поширюють черговий фейк про нібито "1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти українських військових". Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, назвавши її абсурдною.

ЦПД спростував новий фейк РФ щодо воїнів ЗСУ

Російська пропаганда заявила, що "хакери зламали базу Генштабу ЗСУ" та отримали дані про мільйонні втрати. Насправді ці цифри не мають жодного підґрунтя.

ЦПД зазначає, що Україна ніколи не мала регулярної армії у 1,7 мільйона осіб.

Станом на січень 2025 року, за словами президента Володимира Зеленського, чисельність українського війська становила близько 880 тисяч.

Щобільше, втрати російських військових, за словами глави держави, утричі перевищують українські.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 20 серпня 2025 року, з початку повномасштабної війни Росія втратила 1 072 700 осіб убитими та пораненими. Поширити

Це нівелює будь-які спроби російської пропаганди маніпулювати цифрами.