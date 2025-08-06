У ЦПД спростували російський фейк щодо відмови України від обміну тисячі військовополонених
Категорія
Світ
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У ЦПД спростували російський фейк щодо відмови України від обміну тисячі військовополонених

Центр протидії дезінформації
обмін
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Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що третій великий обмін полоненими не розпочався нібито через "відмову України від 1000 полонених". Однак це чергова маніпуляція ворога.

Головні тези:

  • Російський фейк про відмову України від обміну полоненими був спростований ЦПД.
  • Україна наполягає на обміні за принципом “всіх на всіх”, в той час, як Росія намагається дискредитувати процес.

У ЦПД спростували російський фейк щодо обміну військовополонених

6 серпня у російських ЗМІ почала з'являтися інформація, що нібито "Київ лише вибірково забирає запропонованих Росією на обмін військовополонених".

Ворожі пропагандисти стверджують, що Україна буцімто вже відмовилася від 1000 військовополонених ЗСУ.

Таку фейкову заяву зробив і Мединський.

За його словами, третій великий обмін полоненими з Україною "ще не розпочався через відмову Києва".

Також у мережі з'явилося фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення окремих осіб зі списків на обмін".

У ЦПД спростували черговий фейк Росії, заявивши, що це продовження російської кампанії щодо дискредитації обмінів.

Ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх". Росія ж намагається дискредитувати процес і уникнути такого формату обміну полоненими.

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