У ЦПД спростували російський фейк щодо відмови України від обміну тисячі військовополонених

Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що третій великий обмін полоненими не розпочався нібито через "відмову України від 1000 полонених". Однак це чергова маніпуляція ворога.

У ЦПД спростували російський фейк щодо обміну військовополонених

6 серпня у російських ЗМІ почала з'являтися інформація, що нібито "Київ лише вибірково забирає запропонованих Росією на обмін військовополонених".

Ворожі пропагандисти стверджують, що Україна буцімто вже відмовилася від 1000 військовополонених ЗСУ.

Таку фейкову заяву зробив і Мединський.

За його словами, третій великий обмін полоненими з Україною "ще не розпочався через відмову Києва". Поширити

Також у мережі з'явилося фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення окремих осіб зі списків на обмін".

У ЦПД спростували черговий фейк Росії, заявивши, що це продовження російської кампанії щодо дискредитації обмінів.