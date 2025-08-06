У ЦПД опровергли российский фейк насчет отказа Украины от обмена тысячи военнопленных
Категория
Мир
Дата публикации

У ЦПД опровергли российский фейк насчет отказа Украины от обмена тысячи военнопленных

ЦПД
обмен
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Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что третий крупный обмен пленными не начался якобы из-за "отказа Украины от 1000 пленных". Однако это очередная манипуляция врага.

Главные тезисы

  • ЦПД опроверг российский фейк о том, что Украина отказалась от обмена военнопленными.
  • Украина настаивает на обмене по принципу всех на всех, в то время как Россия пытается дискредитировать процесс обмена пленными.

У ЦПД опровергли российский фейк по обмену военнопленных

6 августа в российских СМИ начала появляться информация, что якобы "Киев лишь избирательно уносит предложенных Россией на обмен военнопленных".

Вражеские пропагандисты утверждают, что Украина якобы уже отказалась от 1000 военнопленных ВСУ.

Такое фейковое заявление сделал и Мединский.

По его словам, третий большой обмен пленными с Украиной "еще не начался из-за отказа Киева".

Также в сети появилось фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных, в котором говорится об "исключении отдельных лиц из списков на обмен".

У ЦПД опровергли очередной фейк России, заявив, что это продолжение российской кампании по дискредитации обменов.

Эта информация не соответствует действительности. Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными.

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