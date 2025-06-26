Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией

Украина вернула 26 июня из российского плена группу защитников: продолжение крупного обмена в соответствии со Стамбульскими договоренностями
Главные тезисы
- Украина вернула из российского плена группу защитников в рамках обмена военнопленными по Стамбульским договоренностям.
- Освобожденные военнопленные, задержанные более трех лет, счастливо вернулись домой, включая молодых воинов и офицеров.
- Украинские военные из различных воинских частей вернулись на Родину, пройдут необходимое медицинское освидетельствование и получат реабилитацию после плена.
Украинские военные вернулись домой из плена
Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины возвращена на Родину группа Защитников в возрасте до 25 лет, а также защитники, получившие ранения и имеющие проблемы со здоровьем.
На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШУ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
Подавляющее большинство освобожденнных сегодня Защитников содержалось в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.
Также удалось освободить из неволи охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.
Старшему Защитнику, которого удалось вернуть на Родину — 62 года.
Среди освобожденных сегодня Защитников есть офицеры.
В общем, домой возвращаются украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.
Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.
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