Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией
Категория
Украина
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Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
обмен
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Украина вернула 26 июня из российского плена группу защитников: продолжение крупного обмена в соответствии со Стамбульскими договоренностями

Главные тезисы

  • Украина вернула из российского плена группу защитников в рамках обмена военнопленными по Стамбульским договоренностям.
  • Освобожденные военнопленные, задержанные более трех лет, счастливо вернулись домой, включая молодых воинов и офицеров.
  • Украинские военные из различных воинских частей вернулись на Родину, пройдут необходимое медицинское освидетельствование и получат реабилитацию после плена.

Украинские военные вернулись домой из плена

Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины возвращена на Родину группа Защитников в возрасте до 25 лет, а также защитники, получившие ранения и имеющие проблемы со здоровьем.

Наши дома

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШУ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Наши дома

Подавляющее большинство освобожденнных сегодня Защитников содержалось в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Специфика сегодняшнего этапа обмена удалось вернуть домой молодых воинов.

Наши дома

Также удалось освободить из неволи охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

Старшему Защитнику, которого удалось вернуть на Родину — 62 года.

Среди освобожденных сегодня Защитников есть офицеры.

В общем, домой возвращаются украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Наши дома

Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет

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