Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією

Українські військові повернулися додому з полону

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто на Батьківщину групу Захисників, віком до 25 років, а також Оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

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На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

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Переважна більшість звільнених сьогодні Захисників утримувалася в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Специфіка сьогоднішнього етапу обміну — вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому Захиснику — 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Поширити

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Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.

Найстаршому Оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину — 62 роки.

Серед звільнених сьогодні Захисників є офіцери.

Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

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Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде Поширити