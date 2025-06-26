Україна повернула 26 червня з російського полону групу оборонців: продовження великого обміну відповідно до Стамбульських домовленостей
Головні тези:
- Україна провела черговий обмін військовополоненими з Росією, повернувши на Батьківщину групу оборонців відповідно до Стамбульських домовленостей.
- Звільнені військовополонені, серед яких були утримувані в неволі понад три роки, щасливо повернулися додому.
- Етап обміну вдалося провести успішно, зокрема повернувши додому молодих воїнів, серед яких є офіцери.
Українські військові повернулися додому з полону
Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто на Батьківщину групу Захисників, віком до 25 років, а також Оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.
На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.
Переважна більшість звільнених сьогодні Захисників утримувалася в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.
Найстаршому Оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину — 62 роки.
Серед звільнених сьогодні Захисників є офіцери.
Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.
Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
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