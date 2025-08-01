У ЦПД спростували новий цинічний фейк РФ про Естонію та ЗСУ

Інформація про те, що Естонія нібито передає Україні «м’ясо диких кабанів, які хворіють чумою», — є неправдивою.

ЦПД розвінчав новий російський фейк

Ворожі TG-канали поширюють повідомлення, буцімто Естонія «утилізує залишки» туш диких тварин, перетворюючи їх на консерви для українських військових.

Насправді, як зазначив Міністр сільського господарства Естонії Гендрік Террас, держава планує викупити м’ясо лише здорових тварин, які були відстріляні в межах боротьби з африканською чумою свиней (АЧС).

З нього планують виготовити пів мільйона банок тушонки для потреб Сил оборони Естонії та як продовольчу допомогу Україні. Інфіковані туші не підлягають переробці — їх утилізують.

Мета маніпуляції — принизити Україну, виставивши союзницьку допомогу як зневажливу й другосортну. Поширити

Так російська пропаганда намагається посіяти недовіру до партнерів і деморалізувати українське суспільство.