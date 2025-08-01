У ЦПД опровергли новый циничный фейк РФ об Эстонии и ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

У ЦПД опровергли новый циничный фейк РФ об Эстонии и ВСУ

ЦПД
ВСУ
Читати українською

Информация о том, что Эстония якобы передает Украине «мясо диких кабанов, болеющих чумой», — неправдива.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда стремится вызвать недоверие к партнерам и деморализовать украинское общество через распространение неподтвержденной информации.
  • Эстонское Министерство сельского хозяйства планирует выкупить только здоровое мясо для помощи Вооруженным Силам Украины и как гуманитарную помощь.
  • Цель манипуляции заключается в унижении и демонстрации пренебрежительного отношения к украинским союзникам.

ЦПД развенчал новый российский фейк

Вражеские TG-каналы распространяют сообщения, что Эстония «утилизирует остатки» туш диких животных, превращая их в консервы для украинских военных.

На самом деле, как отметил Министр сельского хозяйства Эстонии Хендрик Террас, государство планирует выкупить мясо только здоровых животных, отстрелянных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Из него планируется изготовить полмиллиона банок тушенки для нужд Сил обороны Эстонии и как продовольственную помощь Украине.

Цель манипуляции — унизить Украину, выставив союзническую помощь как пренебрежительную и второсортную.

Так, российская пропаганда пытается посеять недоверие к партнерам и деморализовать украинское общество.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали российский фейк насчет обстрела Запорожской АЭС Украиной
ЦПД
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали вброс российской пропаганды насчет мирной акции в Киеве
ЦПД
акция
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали фейк РФ насчет украинского дезертира
ЦПД
фейк РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?