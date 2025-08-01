У ЦПД опровергли новый циничный фейк РФ об Эстонии и ВСУ

Информация о том, что Эстония якобы передает Украине «мясо диких кабанов, болеющих чумой», — неправдива.
Главные тезисы
- Российская пропаганда стремится вызвать недоверие к партнерам и деморализовать украинское общество через распространение неподтвержденной информации.
- Эстонское Министерство сельского хозяйства планирует выкупить только здоровое мясо для помощи Вооруженным Силам Украины и как гуманитарную помощь.
- Цель манипуляции заключается в унижении и демонстрации пренебрежительного отношения к украинским союзникам.
ЦПД развенчал новый российский фейк
Вражеские TG-каналы распространяют сообщения, что Эстония «утилизирует остатки» туш диких животных, превращая их в консервы для украинских военных.
На самом деле, как отметил Министр сельского хозяйства Эстонии Хендрик Террас, государство планирует выкупить мясо только здоровых животных, отстрелянных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).
Из него планируется изготовить полмиллиона банок тушенки для нужд Сил обороны Эстонии и как продовольственную помощь Украине.
Так, российская пропаганда пытается посеять недоверие к партнерам и деморализовать украинское общество.
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