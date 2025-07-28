У ЦПД развенчали фейк РФ насчет украинского дезертира
Категория
Мир
Дата публикации

У ЦПД развенчали фейк РФ насчет украинского дезертира

ЦПД
фейк РФ
Читати українською

Кремлевская пропаганда распространяет видео о якобы «военнослужащем Вооруженных сил Украины», который «расстрелял командира» и «сдался в плен» россиянам.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространяет вымышленную историю об украинском дезертире с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины.
  • Видео имеет признаки фейка, отсутствие деталей и подтверждающих военную принадлежность личности, что подтверждено Центром противодействия дезинформации.
  • Российская пропаганда использует поддельные видео для дестабилизации украинского общества и дискредитации Вооруженных Сил Украины.

У ЦПД развенчали очередной фейк РФ об ВСУ

О Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Фейсбуке.

Российская пропаганда распространяет очередное постановочное видео с целью дискредитации Вооруженных сил Украины и дестабилизации украинского общества. На этот раз придумали историю о якобы украинском военном, который «расстрелял командира» и «сдался в плен» россиянам.

В ролике озвучивается классический набор российских нарративов: насилие со стороны командования, принудительная мобилизация и «гуманность» российского плена, отметили в ЦПИ.

Видео имеет признаки фейка, в частности, нет никаких деталей, с помощью которых можно было бы установить время и место событий, военное подразделение или личные данные фигурантов. Лицо военного замаскировано, никаких шевронов или доказательств принадлежности ВСУ нет. Риторика героя видео копирует типичные штампы кремлевской пропаганды.

Распространение подобных фейков — часть информационной операции РФ, направленной на подрыв доверия к Силам обороны Украины, снижение боевого духа и срыв мобилизационных процессов.

ЦПИ неоднократно опровергал фейки российской пропаганды о якобы насилии в отношении военнослужащих со стороны командования, в частности, недавно россияне распространили ролик с якобы «наказанием» военного, которого привязали к дереву с пакетом на голове и требовали с него деньги.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД предупредили украинцев о новых фейках по поводу наступления РФ на фронте
ЦПД
оккупанты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали российский фейк насчет подготовки ВСУ "химической провокации"
ЦПД
химическое оружие
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали российский фейк насчет обстрела Запорожской АЭС Украиной
ЦПД
ЗАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?