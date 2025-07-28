У ЦПД развенчали фейк РФ насчет украинского дезертира

Кремлевская пропаганда распространяет видео о якобы «военнослужащем Вооруженных сил Украины», который «расстрелял командира» и «сдался в плен» россиянам.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет вымышленную историю об украинском дезертире с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины.
- Видео имеет признаки фейка, отсутствие деталей и подтверждающих военную принадлежность личности, что подтверждено Центром противодействия дезинформации.
- Российская пропаганда использует поддельные видео для дестабилизации украинского общества и дискредитации Вооруженных Сил Украины.
У ЦПД развенчали очередной фейк РФ об ВСУ
О Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Фейсбуке.
В ролике озвучивается классический набор российских нарративов: насилие со стороны командования, принудительная мобилизация и «гуманность» российского плена, отметили в ЦПИ.
Видео имеет признаки фейка, в частности, нет никаких деталей, с помощью которых можно было бы установить время и место событий, военное подразделение или личные данные фигурантов. Лицо военного замаскировано, никаких шевронов или доказательств принадлежности ВСУ нет. Риторика героя видео копирует типичные штампы кремлевской пропаганды.
Распространение подобных фейков — часть информационной операции РФ, направленной на подрыв доверия к Силам обороны Украины, снижение боевого духа и срыв мобилизационных процессов.
ЦПИ неоднократно опровергал фейки российской пропаганды о якобы насилии в отношении военнослужащих со стороны командования, в частности, недавно россияне распространили ролик с якобы «наказанием» военного, которого привязали к дереву с пакетом на голове и требовали с него деньги.
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