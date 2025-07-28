У ЦПД развенчали фейк РФ насчет украинского дезертира

Кремлевская пропаганда распространяет видео о якобы «военнослужащем Вооруженных сил Украины», который «расстрелял командира» и «сдался в плен» россиянам.

У ЦПД развенчали очередной фейк РФ об ВСУ

О Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Фейсбуке.

Российская пропаганда распространяет очередное постановочное видео с целью дискредитации Вооруженных сил Украины и дестабилизации украинского общества. На этот раз придумали историю о якобы украинском военном, который «расстрелял командира» и «сдался в плен» россиянам. Поделиться

В ролике озвучивается классический набор российских нарративов: насилие со стороны командования, принудительная мобилизация и «гуманность» российского плена, отметили в ЦПИ.

Видео имеет признаки фейка, в частности, нет никаких деталей, с помощью которых можно было бы установить время и место событий, военное подразделение или личные данные фигурантов. Лицо военного замаскировано, никаких шевронов или доказательств принадлежности ВСУ нет. Риторика героя видео копирует типичные штампы кремлевской пропаганды.

Распространение подобных фейков — часть информационной операции РФ, направленной на подрыв доверия к Силам обороны Украины, снижение боевого духа и срыв мобилизационных процессов.