У ЦПД розвінчали фейк РФ щодо українського дезертира

Кремлівська пропаганда поширює відео про нібито «військовослужбовця Збройних сил України», який «розстріляв командира» і «здався в полон» росіянам.

У ЦПД розвінчали черговий фейк РФ про ЗСУ

Про Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Фейсбуці.

Російська пропаганда поширює чергове постановочне відео з метою дискредитації Збройних Сил України та дестабілізації українського суспільства. Цього разу вигадали історію про буцімто українського військового, який «розстріляв командира» і «здався в полон» росіянам. Поширити

У ролику озвучується класичний набір російських наративів: насильство з боку командування, примусова мобілізація та «гуманність» російського полону, зауважили в ЦПД.

Відео має ознаки фейку, зокрема немає жодних деталей, за допомогою яких можна було б встановити час і місце подій, військовий підрозділ чи особисті дані фігурантів. Обличчя військового замасковане, жодних шевронів чи доказів належності до ЗСУ немає. Риторика героя відео копіює типові штампи кремлівської пропаганди.

Поширення подібних фейків — частина інформаційної операції РФ, спрямованої на підрив довіри до Сил оборони України, зниження бойового духу та зрив мобілізаційних процесів.