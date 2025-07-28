У ЦПД розвінчали фейк РФ щодо українського дезертира
Категорія
Світ
Дата публікації

У ЦПД розвінчали фейк РФ щодо українського дезертира

Центр протидії дезінформації
фейк РФ

Кремлівська пропаганда поширює відео про нібито «військовослужбовця Збройних сил України», який «розстріляв командира» і «здався в полон» росіянам.

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширює вигадану історію про українського дезертира з метою дискредитації Збройних Сил України.
  • Центр протидії дезінформації підтвердив, що відео має ознаки фейку, відсутність деталей та підтверджуючих військову належність особи.

У ЦПД розвінчали черговий фейк РФ про ЗСУ

Про Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Фейсбуці.

Російська пропаганда поширює чергове постановочне відео з метою дискредитації Збройних Сил України та дестабілізації українського суспільства. Цього разу вигадали історію про буцімто українського військового, який «розстріляв командира» і «здався в полон» росіянам.

У ролику озвучується класичний набір російських наративів: насильство з боку командування, примусова мобілізація та «гуманність» російського полону, зауважили в ЦПД.

Відео має ознаки фейку, зокрема немає жодних деталей, за допомогою яких можна було б встановити час і місце подій, військовий підрозділ чи особисті дані фігурантів. Обличчя військового замасковане, жодних шевронів чи доказів належності до ЗСУ немає. Риторика героя відео копіює типові штампи кремлівської пропаганди.

Поширення подібних фейків — частина інформаційної операції РФ, спрямованої на підрив довіри до Сил оборони України, зниження бойового духу та зрив мобілізаційних процесів.

ЦПД неодноразово спростовував фейки російської пропаганди про нібито насильство щодо військовослужбовців з боку командування, зокрема нещодавно росіяни поширили ролик із буцімто «покаранням» військового, якого прив’язали до дерева з пакетом на голові та вимагали з нього гроші.

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