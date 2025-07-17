У ЦПД розвінчали російський фейк щодо підготовки ЗСУ "хімічної провокації"

Російська пропаганда активізувала дезінформацію про «українську хімічну зброю» та ширить фейк про буцімто підготовку ЗСУ «хімічної провокації». Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Головні тези:
- Російська пропаганда активізує дезінформацію про українську «хімічну зброю» та поширює фейк про підготовку ЗСУ до «хімічної провокації».
- Росія використовує фейки як інформаційне прикриття для можливих терактів та провокацій на окупованих територіях.
- Обвинувачення РФ у використанні хімічної зброї є безпідставними та не підкріплені об'єктивними доказами.
Росія поширює фейки про українську “хімічну провокацію”
Міноборони РФ заявило про нібито підготовку Україною «теракту» із підривом 550 тонн аміаку в Новотроїцькому на тимчасово окупованій частині Донеччини.
Це типовий приклад пропагандистської тактики «інформаційного алібі»: Росія наперед звинувачує Україну в діях, які може здійснити сама. Такі фейки можуть використовуватись як інформаційне прикриття для реальних терактів або провокацій на окупованих територіях.
Водночас міноборони РФ вкотре звинуватило Україну в систематичному застосуванні хімічної зброї, не надаючи при цьому переконливих доказів.
Активізація теми «української хімічної зброї», імовірно, пов’язана з санкціями, які Велика Британія запровадила 7 липня проти командування російських військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту за застосування хімічної зброї.
Замість того щоб взяти на себе відповідальність за власні злочини, РФ намагається змістити фокус уваги на Україну.
Заяви РФ не підкріплені жодними об'єктивними доказами і суперечать реальним фактам. Саме російські війська неодноразово використовували хімічну зброю проти українських захисників, що неодноразово фіксувалося Генштабом ЗСУ та міжнародними структурами.
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