У ЦПД развенчали российский фейк насчет подготовки ВСУ "химической провокации"
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД развенчали российский фейк насчет подготовки ВСУ "химической провокации"

ЦПД
химическое оружие
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Российская пропаганда активизировала дезинформацию об «украинском химическом оружии» и ширит фейк о якобы подготовке ВСУ «химической провокации». Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространяет фейк о якобы подготовке ВСУ “химической провокации”, используя дезинформацию в своих целях.
  • Обвинения России в использовании химического оружия не подтверждаются объективными доказательствами, в то время как сама Россия неоднократно применяла химическое оружие.

Россия распространяет фейки об украинской "химической провокации"

Минобороны РФ заявило о якобы подготовке Украиной «теракта» с подрывом 550 тонн аммиака в Новотроицком на временно оккупированной части Донбасса.

Это типичный пример пропагандистской тактики «информационного алиби»: Россия заранее обвиняет Украину в действиях, которые может осуществить сама. Такие фейки могут использоваться как информационное прикрытие реальных терактов или провокаций на оккупированных территориях.

В то же время, минобороны РФ в очередной раз обвинило Украину в систематическом применении химического оружия, не предоставляя при этом убедительных доказательств.

Активизация темы «украинского химического оружия», вероятно, связана с санкциями, введенными Великобританией 7 июля против командования российских войск радиационной, химической и биологической защиты за применение химического оружия.

Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за собственные преступления, РФ пытается сместить фокус внимания на Украину.

Заявления РФ не подкреплены никакими конкретными подтверждениями и противоречат настоящим фактам. Именно российские войска неоднократно использовали химическое оружие против украинских защитников, что неоднократно фиксировалось Генштабом ВСУ и международными структурами.

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