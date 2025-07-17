У ЦПД развенчали российский фейк насчет подготовки ВСУ "химической провокации"

Российская пропаганда активизировала дезинформацию об «украинском химическом оружии» и ширит фейк о якобы подготовке ВСУ «химической провокации». Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Россия распространяет фейки об украинской "химической провокации"

Минобороны РФ заявило о якобы подготовке Украиной «теракта» с подрывом 550 тонн аммиака в Новотроицком на временно оккупированной части Донбасса.

Это типичный пример пропагандистской тактики «информационного алиби»: Россия заранее обвиняет Украину в действиях, которые может осуществить сама. Такие фейки могут использоваться как информационное прикрытие реальных терактов или провокаций на оккупированных территориях.

В то же время, минобороны РФ в очередной раз обвинило Украину в систематическом применении химического оружия, не предоставляя при этом убедительных доказательств.

Активизация темы «украинского химического оружия», вероятно, связана с санкциями, введенными Великобританией 7 июля против командования российских войск радиационной, химической и биологической защиты за применение химического оружия.

Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за собственные преступления, РФ пытается сместить фокус внимания на Украину.

Заявления РФ не подкреплены никакими конкретными подтверждениями и противоречат настоящим фактам. Именно российские войска неоднократно использовали химическое оружие против украинских защитников, что неоднократно фиксировалось Генштабом ВСУ и международными структурами.