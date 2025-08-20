Россия распространяет фейк про 1,7 млн погибших и пропавших без вести воинов ВСУ

Кремлевские ресурсы распространяют очередной фейк о якобы "1,7 миллионе погибших и пропавших без вести украинских военных". Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию, назвав ее абсурдной.
Главные тезисы
- Кремлевские ресурсы распространяют фейк о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных, названную абсурдной официальными источниками.
- Численность украинского военного контингента не подтверждает утверждений о таком количестве потерь, что развенчивает ложные представления.
- Потери российских военных значительно превышают украинские, что свидетельствует о недостоверности распространяемой информации.
ЦПД опроверг новый фейк РФ насчет воинов ВСУ
Российская пропаганда заявила, что "хакеры взломали базу Генштаба ВСУ" и получили данные о миллионных потерях. На самом деле эти цифры не имеют никаких оснований.
ЦПИ отмечает, что у Украины никогда не было регулярной армии в 1,7 миллиона человек.
По состоянию на январь 2025 года, по словам президента Владимира Зеленского, численность украинского войска составила около 880 тысяч.
Более того, потери российских военных, по словам главы государства, втрое превышают украинские.
Это нивелирует какие-либо попытки российской пропаганды манипулировать цифрами.
Цель подобных фейков — деморализовать украинцев и создать впечатление "истощенности" ВСУ, а также ослабить поддержку Украины со стороны международных партнеров.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-