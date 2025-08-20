Россия распространяет фейк про 1,7 млн погибших и пропавших без вести воинов ВСУ

Кремлевские ресурсы распространяют очередной фейк о якобы "1,7 миллионе погибших и пропавших без вести украинских военных". Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию, назвав ее абсурдной.

ЦПД опроверг новый фейк РФ насчет воинов ВСУ

Российская пропаганда заявила, что "хакеры взломали базу Генштаба ВСУ" и получили данные о миллионных потерях. На самом деле эти цифры не имеют никаких оснований.

ЦПИ отмечает, что у Украины никогда не было регулярной армии в 1,7 миллиона человек.

По состоянию на январь 2025 года, по словам президента Владимира Зеленского, численность украинского войска составила около 880 тысяч.

Более того, потери российских военных, по словам главы государства, втрое превышают украинские.

Согласно данным Генштаба ВСУ на 20 августа 2025 года, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 1072700 человек убитыми и ранеными. Поделиться

Это нивелирует какие-либо попытки российской пропаганды манипулировать цифрами.