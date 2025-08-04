У ЦПД развенчали российский фейк о захвате оккупантами КПП "Гоптовка" в Харьковской области

Вражеские TG-каналы распространяют сообщения о том, что якобы военные ВС РФ захватили контрольно-пропускной пункт «Гоптовка» в Харьковской области. Этот вброс пропаганды РФ был опровергнут в Центре противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяла ложные сообщения о захвате КПП “Гоптовка” в Харьковской области.
- Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о захвате контрольно-пропускного пункта российскими войсками.
Информация о захвате россиянами КПП «Гоптовка» — фейк
На самом деле, КПП «Гоптовка» находится под полным контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
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