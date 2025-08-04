У ЦПД развенчали российский фейк о захвате оккупантами КПП "Гоптовка" в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД развенчали российский фейк о захвате оккупантами КПП "Гоптовка" в Харьковской области

ЦПД
Гоптовка
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Вражеские TG-каналы распространяют сообщения о том, что якобы военные ВС РФ захватили контрольно-пропускной пункт «Гоптовка» в Харьковской области. Этот вброс пропаганды РФ был опровергнут в Центре противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространяла ложные сообщения о захвате КПП “Гоптовка” в Харьковской области.
  • Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о захвате контрольно-пропускного пункта российскими войсками.

Информация о захвате россиянами КПП «Гоптовка» — фейк

На самом деле, КПП «Гоптовка» находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Скрин российской пропаганды

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

По его словам, враг действительно совершил штурм этого контрольно-пропускного пункта, но украинские военные ликвидировали более 10 оккупантов, еще десятки других скрылись.

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