У ЦПД розвінчали російський фейк про захоплення окупантами КПП "Гоптівка" на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД розвінчали російський фейк про захоплення окупантами КПП "Гоптівка" на Харківщині

Центр протидії дезінформації
Гоптівка
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Ворожі TG-канали поширюють повідомлення про те, що нібито військові ЗС РФ захопили контрольно-пропускний пункт «Гоптівка» у Харківській області. Цей вкид пропаганди РФ спростували у Центрі протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Розвінчано російський фейк щодо захоплення КПП “Гоптівка” на Харківщині.
  • Контрольно-пропускний пункт “Гоптівка” перебуває під повним контролем українських військ.

Інформація про захоплення росіянами КПП «Гоптівка» — фейк

Насправді КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Скрин російської пропаганди

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

За його словами, ворог дійсно здійснив штурм цього контрольно-пропускного пункту, але українські військові ліквідували понад 10 окупантів, ще десятки інших — втекли.

Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації.

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