У ЦПД розвінчали російський фейк про захоплення окупантами КПП "Гоптівка" на Харківщині

Ворожі TG-канали поширюють повідомлення про те, що нібито військові ЗС РФ захопили контрольно-пропускний пункт «Гоптівка» у Харківській області. Цей вкид пропаганди РФ спростували у Центрі протидії дезінформації.
Головні тези:
- Розвінчано російський фейк щодо захоплення КПП “Гоптівка” на Харківщині.
- Контрольно-пропускний пункт “Гоптівка” перебуває під повним контролем українських військ.
Інформація про захоплення росіянами КПП «Гоптівка» — фейк
Насправді КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.
Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації.
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