У ЦПД розвінчали російський фейк щодо "звірств ЗСУ" на Курщині

Російські пропагандисти поширюють фейкове відео з жителем Суджі, який розповідає про зґвалтування жінки, вбивство цивільного чоловіка та випадки мародерства, нібито вчинені українськими військовими.
Головні тези:
- Російські пропагандисти розповсюджують фейкове відео про “звірства ЗСУ” на Курщині, яке включає фабриковані “свідчення”.
- Центр протидії дезінформації підтвердив, що “свідчення” у відео є не більш ніж переказані чутки, без жодних підтверджень.
Росія поширює новий фейк про “звірства ЗСУ” на Курщині
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про "звірства ЗСУ" на території Курської області. Пропагандистські канали поширюють відео з чоловіком, якого представляють як жителя міста Суджа. Він розповідає про зґвалтування жінки, вбивство цивільного чоловіка та випадки мародерства, нібито вчинені українськими військовими.
ЦПД наголосив, що всі "свідчення" цього чоловіка є не більш ніж переказаними чутками: він не бачив подій на власні очі, не знає жодних конкретних імен і не надає жодних підтверджень своїх слів.
До кампанії також залучено так званий "міжнародний трибунал щодо злочинів українських неонацистів", який насправді є організацією, створеною та контрольованою Кремлем, і не визнається жодною авторитетною міжнародною інституцією.
Таким чином, чергові "свідчення" є постановочним контентом ru-пропаганди, спрямованим на дискредитацію України. Мета кремля — відвернути увагу від воєнних злочинів російської армії, які дійсно задокументовані міжнародними організаціями.
