У ЦПД розвінчали російський фейк щодо "звірств ЗСУ" на Курщині

Російські пропагандисти поширюють фейкове відео з жителем Суджі, який розповідає про зґвалтування жінки, вбивство цивільного чоловіка та випадки мародерства, нібито вчинені українськими військовими.

Росія поширює новий фейк про “звірства ЗСУ” на Курщині

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про "звірства ЗСУ" на території Курської області. Пропагандистські канали поширюють відео з чоловіком, якого представляють як жителя міста Суджа. Він розповідає про зґвалтування жінки, вбивство цивільного чоловіка та випадки мародерства, нібито вчинені українськими військовими.

ЦПД наголосив, що всі "свідчення" цього чоловіка є не більш ніж переказаними чутками: він не бачив подій на власні очі, не знає жодних конкретних імен і не надає жодних підтверджень своїх слів.

Окрім цього закадровий голос, який звучить у ролику фактично підказує чоловіку, у чому саме звинуватити українських воїнів. За словами центру, це типовий прийом фабрикації потрібних РФ "доказів". Поширити

До кампанії також залучено так званий "міжнародний трибунал щодо злочинів українських неонацистів", який насправді є організацією, створеною та контрольованою Кремлем, і не визнається жодною авторитетною міжнародною інституцією.