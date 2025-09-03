У ЦПД развенчали российский фейк насчет "зверств ВСУ" на Курщине

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео с жителем Суджи, рассказывающим об изнасиловании женщины, убийстве гражданского мужчины и случаях мародерства, якобы совершенных украинскими военными.
Главные тезисы
- Российские пропагандисты распространяют фейковое видео о “зверствах ВСУ” на Курщине с фабрикованными “свидетельствами”.
- Центр противодействия дезинформации подтвердил, что “свидетельства” в видео не имеют подтверждений и являются лишь пересказанными слухами.
- Российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию Украины и отвлечение внимания от действительных военных преступлений.
Россия распространяет новый фейк о "зверствах ВСУ" на Курщине
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию о "зверствах ВСУ" на территории Курской области. Пропагандистские каналы распространяют видео с мужчиной, представляемым в качестве жителя города Суджа. Он рассказывает об изнасиловании женщины, убийстве гражданского мужчины и случаях мародерства, якобы совершенных украинскими военными.
ЦПИ подчеркнул, что все "свидетельства" этого мужчины являются не более чем пересказанными слухами: он не видел событий своими глазами, не знает никаких конкретных имен и не дает никаких подтверждений своих слов.
К кампании также привлечен так называемый "международный трибунал по преступлениям украинских неонацистов", который на самом деле является организацией, созданной и контролируемой Кремлем, и не признается ни одним авторитетным международным институтом.
Таким образом, очередные "свидетельства" — постановочный контент ru-пропаганды, направленный на дискредитацию Украины. Цель кремля — отвлечь внимание от военных преступлений российской армии, действительно задокументированных международными организациями.
