У ЦПД развенчали российский фейк насчет "зверств ВСУ" на Курщине

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео с жителем Суджи, рассказывающим об изнасиловании женщины, убийстве гражданского мужчины и случаях мародерства, якобы совершенных украинскими военными.

Россия распространяет новый фейк о "зверствах ВСУ" на Курщине

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию о "зверствах ВСУ" на территории Курской области. Пропагандистские каналы распространяют видео с мужчиной, представляемым в качестве жителя города Суджа. Он рассказывает об изнасиловании женщины, убийстве гражданского мужчины и случаях мародерства, якобы совершенных украинскими военными.

ЦПИ подчеркнул, что все "свидетельства" этого мужчины являются не более чем пересказанными слухами: он не видел событий своими глазами, не знает никаких конкретных имен и не дает никаких подтверждений своих слов.

Кроме этого звучащий в ролике закадровый голос фактически подсказывает мужчине, в чем именно обвинить украинских воинов. По словам центра, это типичный прием фабрикации нужных РФ "улик".

К кампании также привлечен так называемый "международный трибунал по преступлениям украинских неонацистов", который на самом деле является организацией, созданной и контролируемой Кремлем, и не признается ни одним авторитетным международным институтом.