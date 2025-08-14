Автомобильный завод в Брянске РФ, который должен был производить аналоги китайских фургонов, остановил производство после менее полугода работы.
Главные тезисы
- Автомобильный завод в Брянске остановил производство аналогов китайских фургонов из-за кризиса на российском авторынке.
- Российский сегмент авторынка страдает от стагнации малого бизнеса, высоких кредитных ставок, нехватки водителей и отсутствия спроса.
- Продолжение войны и санкций сказывается на уничтожении российской экономики, что ведет к кризису на авторынке.
Автозавод в Брянске остановил производство
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В ЦПИ отмечают, что в РФ эти фургоны, которые используются для грузовых перевозок, теперь не нужны даже со скидками, поскольку до сих пор считавшийся стабильным сегмент страдает из-за стагнации малого бизнеса, высоких кредитных ставок, нехватки водителей и отсутствия спроса.
Пока российские власти делают вид, что война и санкции идут РФ только на пользу, на самом деле продолжение войны постепенно уничтожает российскую экономику.
Ранее в России ряд крупных автопроизводителей перешел на 4-дневную рабочую неделю.
