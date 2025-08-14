Автомобильный завод в Брянске РФ, который должен был производить аналоги китайских фургонов, остановил производство после менее полугода работы.

Автозавод в Брянске остановил производство

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Российский авторынок продолжает погружаться в глубокий кризис: завод BNM в Брянске, который должен был производить аналоги китайских фургонов, остановил конвейер после менее полугода работы. За это время завод выпустил всего 110 машин, что даже не дотягивает до запланированного месячного объема. Поделиться

В ЦПИ отмечают, что в РФ эти фургоны, которые используются для грузовых перевозок, теперь не нужны даже со скидками, поскольку до сих пор считавшийся стабильным сегмент страдает из-за стагнации малого бизнеса, высоких кредитных ставок, нехватки водителей и отсутствия спроса.

Пока российские власти делают вид, что война и санкции идут РФ только на пользу, на самом деле продолжение войны постепенно уничтожает российскую экономику.

Ранее в России ряд крупных автопроизводителей перешел на 4-дневную рабочую неделю.