У ЦПД заявили про занепад російського авторинку — ще один завод зупинив виробництво

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Російський авторинок продовжує занурюватися в глибоку кризу: завод BNM у Брянську, який мав виробляти аналоги китайських фургонів, зупинив конвеєр після менш ніж пів року роботи. За цей час завод випустив лише 110 машин, що навіть не дотягує до запланованого місячного обсягу.

У ЦПД зазначають, що у РФ ці фургони, які використовуються для вантажних перевезень, тепер непотрібні навіть зі знижками, оскільки сегмент, який донедавна вважався стабільним, потерпає через стагнацію малого бізнесу, високі кредитні ставки, брак водіїв та відсутність попиту.

Поки російська влада вдає, що війна і санкції йдуть РФ тільки на користь, насправді продовження війни поступово знищує російську економіку.

Раніше у Росії низка великих автовиробників перейшла на 4-денний робочий тиждень.