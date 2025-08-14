У ЦПД заявили про занепад російського авторинку — ще один завод зупинив виробництво
Категорія
Економіка
Дата публікації

У ЦПД заявили про занепад російського авторинку — ще один завод зупинив виробництво

Центр протидії дезінформації
автозавод
Read in English

Автомобільний завод у Брянську РФ, який мав виробляти аналоги китайських фургонів, зупинив виробництво після менш ніж пів року роботи.

Головні тези:

  • Автомобільний завод у Брянську, який виробляв аналоги китайських фургонів, зупинив виробництво за менш ніж пів року через кризу на російському авторинку.
  • Російський сегмент авторинку потерпає від стагнації малого бізнесу, високих кредитних ставок, браку водіїв та відсутності попиту.
  • Продовження війни та санкцій спричиняє знищення російської економіки навіть помітно раніше ніж вважалося.

Автозавод у Брянську зупинив виробництво

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Російський авторинок продовжує занурюватися в глибоку кризу: завод BNM у Брянську, який мав виробляти аналоги китайських фургонів, зупинив конвеєр після менш ніж пів року роботи. За цей час завод випустив лише 110 машин, що навіть не дотягує до запланованого місячного обсягу.

У ЦПД зазначають, що у РФ ці фургони, які використовуються для вантажних перевезень, тепер непотрібні навіть зі знижками, оскільки сегмент, який донедавна вважався стабільним, потерпає через стагнацію малого бізнесу, високі кредитні ставки, брак водіїв та відсутність попиту.

Поки російська влада вдає, що війна і санкції йдуть РФ тільки на користь, насправді продовження війни поступово знищує російську економіку.

Раніше у Росії низка великих автовиробників перейшла на 4-денний робочий тиждень.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка Росії близька до рецесії, але є нюанс
Кремль
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Коли економіка Росії зазнає краху — відповідь аналітиків
Танки
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ летить у прірву — зростає лише сегмент ритуальних послуг
Служба зовнішньої розвідки України
цвинтар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?