Автомобільний завод у Брянську РФ, який мав виробляти аналоги китайських фургонів, зупинив виробництво після менш ніж пів року роботи.
Головні тези:
- Автомобільний завод у Брянську, який виробляв аналоги китайських фургонів, зупинив виробництво за менш ніж пів року через кризу на російському авторинку.
- Російський сегмент авторинку потерпає від стагнації малого бізнесу, високих кредитних ставок, браку водіїв та відсутності попиту.
- Продовження війни та санкцій спричиняє знищення російської економіки навіть помітно раніше ніж вважалося.
Автозавод у Брянську зупинив виробництво
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У ЦПД зазначають, що у РФ ці фургони, які використовуються для вантажних перевезень, тепер непотрібні навіть зі знижками, оскільки сегмент, який донедавна вважався стабільним, потерпає через стагнацію малого бізнесу, високі кредитні ставки, брак водіїв та відсутність попиту.
Поки російська влада вдає, що війна і санкції йдуть РФ тільки на користь, насправді продовження війни поступово знищує російську економіку.
Раніше у Росії низка великих автовиробників перейшла на 4-денний робочий тиждень.
