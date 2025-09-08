"Живой щит" и "смертники". У ЦПД опровергли очередные фейки России насчет ВСУ

Россия распространяет очередные фейки по Вооруженным силам Украины на Покровском на Купянском направлениях. Центр противодействия дезинформации развенчивает российскую дезинформацию.

У ЦПД опровергли очередные фейки России насчет ВСУ

Пропаганда РФ активно распространяет сообщения, что якобы украинские военные в Купянске располагаются в школе, где одновременно учатся дети, которых они якобы используют как «живой щит».

Никаких подтверждений этому российские медиа не дают, ссылаясь исключительно на слова одного из российских оккупантов.

Такие сообщения являются типичной ложью кремлевской пропаганды и не имеют ничего общего с реальностью. В текущем учебном году, как и в предыдущем, занятия в купянских школах проходят исключительно в онлайн-формате.

Цель дезинформационной кампании — дискредитировать ВСУ и спровоцировать раскол и конфликты между военными и гражданскими в прифронтовых районах.

Российская пропаганда также распространяет фейк о том, что командование ВСУ якобы оставляет смертников прикрывать отход украинских подразделений на Покровском направлении фронта.

На самом деле, такие сообщения не имеют ничего общего с реальностью и являются информационным прикрытием преступлений армии РФ. Кремль сознательно использует ложь, чтобы оправдать свои потери и создать иллюзию слабости украинских Сил обороны.

Подобные вбросы являются типичным инструментом информационной войны России: враг стремится дискредитировать командование ВСУ и сломать доверие к нему со стороны военнослужащих. Также эта ложь преследует цель посеять страх среди жителей прифронтовых районов.