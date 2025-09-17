"Канібалізм та мародерство". У ЦПД спростували нові фейки Росії щодо ЗСУ

Росія поширює у TikTok нову хвилю фейкових відео, спрямованих на дискредитацію ЗСУ.
Головні тези:
- Росія поширює у TikTok фейкові відео з метою дискредитації ЗСУ, які містять кліше про канібалізм та мародерство серед військових.
- ЦПД розкриває, що відео згенеровані ШІ, оскільки містять російські кальки та акцент, не характерні для українських військових.
- У роликах відсутні розпізнавальні знаки та можливість визначити місце зйомки.
ЦПД розвінчав чергові фейки РФ щодо ЗСУ
В одному з роликів нібито український військовий скаржиться на «морально-психологічний стан» підрозділу та навіть згадує «канібалізм» серед побратимів.
Насправді це відео згенероване штучним інтелектом. У «військового» чітко простежуються російськомовні кальки, неприродна інтонація, синтетичні ознаки голосу та зажоване мовлення. Крім того, у ролику відсутні будь-які розпізнавальні знаки, а сама зйомка зроблена так, щоб неможливо було визначити локацію.
У другому відео зображено «конфлікт» між військовими зі звинуваченнями у «вбивстві побратима» та «мародерстві».
Обидва відео побудовані на типовому наборі пропагандистських кліше: «дуже низький моральний стан», «мародерство» та «злочини українських військових».
До того ж, обидва фейки поширює анонімний TikTok-акаунт, створений лише кілька днів тому та стилізований під український.
