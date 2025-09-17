"Канібалізм та мародерство". У ЦПД спростували нові фейки Росії щодо ЗСУ

Росія поширює у TikTok нову хвилю фейкових відео, спрямованих на дискредитацію ЗСУ.

ЦПД розвінчав чергові фейки РФ щодо ЗСУ

В одному з роликів нібито український військовий скаржиться на «морально-психологічний стан» підрозділу та навіть згадує «канібалізм» серед побратимів.

Насправді це відео згенероване штучним інтелектом. У «військового» чітко простежуються російськомовні кальки, неприродна інтонація, синтетичні ознаки голосу та зажоване мовлення. Крім того, у ролику відсутні будь-які розпізнавальні знаки, а сама зйомка зроблена так, щоб неможливо було визначити локацію.

У другому відео зображено «конфлікт» між військовими зі звинуваченнями у «вбивстві побратима» та «мародерстві».

Аналіз довів, що ролик містить ознаки використання технологій ШІ. Мова учасників ролику має виразний російський акцент і стиль, не характерний для українських військових. Так само відсутні розпізнавальні знаки та можливість ідентифікувати місце зйомки.

Обидва відео побудовані на типовому наборі пропагандистських кліше: «дуже низький моральний стан», «мародерство» та «злочини українських військових».