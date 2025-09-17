"Канібалізм та мародерство". У ЦПД спростували нові фейки Росії щодо ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

"Канібалізм та мародерство". У ЦПД спростували нові фейки Росії щодо ЗСУ

Центр протидії дезінформації
ЗСУ

Росія поширює у TikTok нову хвилю фейкових відео, спрямованих на дискредитацію ЗСУ.

Головні тези:

  • Росія поширює у TikTok фейкові відео з метою дискредитації ЗСУ, які містять кліше про канібалізм та мародерство серед військових.
  • ЦПД розкриває, що відео згенеровані ШІ, оскільки містять російські кальки та акцент, не характерні для українських військових.
  • У роликах відсутні розпізнавальні знаки та можливість визначити місце зйомки.

ЦПД розвінчав чергові фейки РФ щодо ЗСУ

В одному з роликів нібито український військовий скаржиться на «морально-психологічний стан» підрозділу та навіть згадує «канібалізм» серед побратимів.

Насправді це відео згенероване штучним інтелектом. У «військового» чітко простежуються російськомовні кальки, неприродна інтонація, синтетичні ознаки голосу та зажоване мовлення. Крім того, у ролику відсутні будь-які розпізнавальні знаки, а сама зйомка зроблена так, щоб неможливо було визначити локацію.

У другому відео зображено «конфлікт» між військовими зі звинуваченнями у «вбивстві побратима» та «мародерстві».

Аналіз довів, що ролик містить ознаки використання технологій ШІ. Мова учасників ролику має виразний російський акцент і стиль, не характерний для українських військових. Так само відсутні розпізнавальні знаки та можливість ідентифікувати місце зйомки.

Обидва відео побудовані на типовому наборі пропагандистських кліше: «дуже низький моральний стан», «мародерство» та «злочини українських військових».

До того ж, обидва фейки поширює анонімний TikTok-акаунт, створений лише кілька днів тому та стилізований під український.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦПД розвінчали фейк РФ щодо підготовки Україною хімічного теракту на Донеччині
Центр протидії дезінформації
граната
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦПД розвінчали російський фейк щодо "звірств ЗСУ" на Курщині
Центр протидії дезінформації
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Живий щит" та "смертники". У ЦПД спростували чергові фейки Росії щодо ЗСУ
Центр протидії дезінформації
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?