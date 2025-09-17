"Каннибализм и мародерство". У ЦПД опровергли новые фейки России насчет ВСУ

ЦПД развенчал очередные фейки РФ по ВСУ

В одном из роликов якобы украинский военный жалуется на «морально-психологическое состояние» подразделения и даже упоминает «каннибализм» среди собратьев.

На самом деле это видео сгенерировано искусственным интеллектом. В «военном» отчетливо прослеживаются русскоязычные кальки, неестественная интонация, синтетические признаки голоса и зажеванная речь. Кроме того, в ролике отсутствуют какие-либо опознавательные знаки, а сама съемка сделана так, чтобы невозможно было определить локацию.

Во втором видео изображен «конфликт» между военными с обвинениями в «убийстве побратима» и «мародерстве».

Анализ показал, что ролик содержит признаки использования технологий ИИ. Язык участников ролика имеет выразительный российский акцент и стиль, не характерный для украинских военных. Также отсутствуют опознавательные знаки и возможность идентифицировать место съемки. Поделиться

Оба видео построены на типичном наборе пропагандистских клише: «очень низкое моральное состояние», «мародерство» и «преступления украинских военных».